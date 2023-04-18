花蓮在等你！創新創業競賽徵件倒數計時　獲選最高獎金10萬

▲HSH創新創業競賽，總獎金60萬元，獲選團隊最高獎金10萬元（去年獲選團隊合影照片）。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵更多青年能提出創新想法，縣府規畫花蓮縣HSH創新創業競賽，競賽總獎金60萬元，目前參賽件數達卅餘件，4月28日中午12時截止報名。今年特別規畫「創業思維」及「簡報表達」等二場培力課程，歡迎一起來到HSH的競賽舞台跟我們一起大膽創新、勇於實踐。

競賽採用線上報名，開放高中以上滿16歲花蓮學籍學生、16歲以上至45歲（含）以下設籍花蓮或在花蓮工作的青年，以2至5人組隊，提出與花蓮在地有關的創意或創業想法，並與聯合國SDGs 永續發展指標連結，便能依據所提出之構想內容報名參賽，將評選出25組獲獎團隊，每組團隊最高10萬元獎金。

為讓參賽團隊有更完善的計畫商業模式及簡報表達能力，規畫邀請炙星投創的共同創辦人張歆浤與俞韶鈞，於花蓮新創基地辦理5月3日「創業思維」及6月9日「簡報表達」二場培力課程，透過實作練習、討論及個人參與式學習，傳授創業商模、簡報製作及口語表達等技能，歡迎團隊踴躍報名。

縣長徐榛蔚表示，縣府持續盤點彙整創業需求，依據青年的需求提出相對應的政策與資源，並以新創基地為核心，辦理各項創業相關的培訓與精彩的課程，除了HSH創新創業競賽，另規畫花蓮青年夢想家、青年鏈結地方產業專題補助計畫或花蓮新創基地進駐申請等，邀請民眾踴躍報名。