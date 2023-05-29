民進黨反核政策急轉彎？　賴士葆諷：賴清德很務實「知錯能改」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被外界質疑民進黨反核政策轉彎。對此，國民黨立委賴士葆29日也在臉書諷刺，能源政策這樣隨著政治的需要調整，這就是賴清德的務實面，而賴清德願意面對非核家園政策的失敗，知過能改善莫大焉。

「賴清德的確很務實」，賴士葆憶起，猶記得2018年，選前45天，在確定桃園觀塘案的環評通過，時任行政院長賴清德宣布停止興建深澳發電廠，改成續建天然氣第三接收站，那時選戰氛圍，地方居民和環保團體天天陳抗，反對興建深澳電廠的聲浪高漲，變成全國性議題，讓蘇貞昌在新北的選情陷入苦戰，鄭文燦在桃園的選情相對穩定，於是能源政策和選舉考量之間找到一個解套的平衡點，就是「藻礁換深澳」。

賴士葆指出，過去蔡政府不停的論述深澳電廠非蓋不可，否則會陷入嚴重的缺電危機，電力成本會提升45％，言猶在耳，然而政策說轉彎就轉彎，他諷刺，能源政策就是這樣隨著政治的需要調整，這就是賴清德的務實面。

賴士葆提到，昨天賴清德說有關單位在規劃把已經停機的核能機組維持未來能夠緊急使用，相較於總統蔡英文日前還在不斷的重述台灣不缺電，重啟核一、核二有困難，蔡英文曾說過2024以後的能源政策不是她的事，但現在賴清德是總統參選人不能迴避，必須嚴肅面對，所以又一次「務實的大轉彎」。

「修改錯誤的政策永遠不嫌遲」，賴士葆表示，蔡政府2025的政策能源政策5:3:2的占比已經確定跳票，賴清德願意面對非核家園政策的失敗，知過能改善莫大焉。

針對賴清德的發言，民進黨發言人張志豪29日則說明，民進黨非核立場堅守未變，落實「非核家園」與推動「能源轉型」，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，民進黨持續透過政策積極落實這些目標。