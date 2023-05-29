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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周典論籲多與郭台銘溝通　侯友宜：會把郭的政見納入我的

▲侯友宜出席新北好茶包種茶上市記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜出席新北好茶包種茶上市記者會。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨南下拜會「挺郭派」的屏東縣議長周典論，周當面建議侯應和鴻海集團創辦人郭台銘多溝通，與郭站在一起。侯友宜今（29）日受訪表示，郭台銘是他非常尊重的經濟產業領導人，郭提出的相關論述與政見，自己都會納入政見參考。

侯友宜今日上午出席「新北好茶」活動，被問到是否與郭台銘聯繫？侯友宜不願正面回應，僅說郭台銘是他非常尊重的經濟產業領導人，近日也針對經濟產業提出看法，包括半導體、產業配比以及年輕人的創業或就業環境提出許多論述，未來他的政見會逐一把郭台銘的政見納入，郭想要實現的政策，藉由大家共同的信念一起實現。

另，針對2024「侯郭配」或「柯郭配」的民調大幅上升，侯友宜表示，民調都是一種參考，如何讓國家繁榮、永續、和平、安定，加上清廉非常重要，很多政見集結在一起，大家共同兌現，讓國家平安永遠地走下去。

被問到與前立法院長王金平會面談論哪些議題？如何修補南部與深藍的關係？王是否建議邀請郭台銘擔任全國競總主委？侯友宜回應，王金平多年來在立法院、國事上，對國家做出很多貢獻，尤其在南部得到很多人的敬重，他感謝王金平給予寶貴意見，對於國家發展與兩岸穩定有極大幫助，希望大家攜手合作。

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