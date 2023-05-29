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侯友宜如何搶攻年輕票？　沈富雄獻3計策：保證年輕人眼睛亮起來

▲▼國民黨總統參選人侯友宜參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶「跨域與永續-人才培育論壇」演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜在40歲以下的年輕人支持度居末。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠白2024總統人選皆就定位，根據最新民調顯示，在40歲以下年輕人的支持度，由民眾黨參選人柯文哲居冠，國民黨參選人侯友宜居末。對此，前立委沈富雄28日就獻上計策，包含年輕人最關注的三個議題：居住正義、少子化危機、勞保年金，保證這整套議題拋出來能讓年輕人眼睛為之一亮。

沈富雄在節目《下班瀚你聊》中指出，國民黨跟侯友宜要把年輕人所關心的議題，做出非常漂亮的主張。他舉例，像居住正義，他認為，居住正義這個議題都被媒體或政客扭曲，現今全台有七成的人擁有自己的房子，剩下三成的人沒有房子，而其中的1成是不想買房的，因為年紀大了等原因，而下兩成想買房、有怨言的人幾乎住在台北市和新北市，如果侯友宜學總統蔡英文喊要蓋社會住宅，這個題目已經沒有吸引力、號召力，沒有選票了。

此外，沈富雄提到少子化危機，他直言，依照現在的趨勢，台灣30年後一年出生的小孩僅剩8萬，那時就不用擔心中共會不會打過來了，因為8萬的新生兒連去做警、消都不夠了，這是非常嚴重的國安問題；他再提到，還有勞保年金破產的危機，年輕人現在繳的勞保都在擔心是不是能拿得回來，國家肯定不敢不讓人民拿回去，但總要有解決的辦法，他指出，針對這個問題，他曾經和時任副總統陳建仁面談過，對方甚至稱讚他的想法非常好，可惜還有一個人要過，後來就沒下文，但他強調，在勞保年金這塊，自己的見解絕對是第一名。

沈富雄最後強調，如果侯友宜對他的想法有興趣，他願意野人獻曝，他表示，這三個議題整套放出來，保證所有年輕人眼睛為之一亮、所向無敵。

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關鍵字：

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