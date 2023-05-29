色男貼耳性騷女店員「想跟妳睡摸遍全身」　副店長霸氣驅逐

記者黃翊婷／綜合報導

南投蕭姓男子對超商女店員小美（化名）心生好感，2022年9月至10月間多次在店內逗留，找機會攀談，還強行拉手在耳邊說「想跟妳睡」、「摸遍妳全身」等話。小美受不了騷擾，主動告知許姓副店長，副店長調閱監視器一看，確認蕭男真的有做出摸手等不禮貌行為，因此嚴令禁止對方再到店裡消費；最終蕭男也因為自己的騷擾行為，被南投地院法官判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲蕭男在超商內騷擾小美，後來還在店外多次埋伏堵人、跟蹤。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，70歲的蕭男2022年9月25日晚間9時許前往小美任職的超商，並進入櫃檯內伸手撫摸小美的手臂，被躲開之後又反手拉住對方的手腕，並在耳邊說「想跟妳睡」、「摸遍妳全身」等話；同年同月28日、29日、30日他都在差不多的時間出現於超商，一邊逗留一邊找機會跟小美攀談。

更誇張的是，蕭男的騷擾行為從店裡擴展到店外，2022年10月12日他手持手機並開啟手電筒功能，大聲呼喊要求騎車經過的小美停下來；同年同月14日在橋上埋伏打招呼，隔日又繼續一路尾隨、按喇叭。

小美不堪騷擾，決定將此事告知許姓副店長。副店長調閱監視器一看，確認蕭男確實曾對小美做出不禮貌的行為，於是要求對方禁止再到店裡消費或與小美打招呼，同時簽立切結書。小美事後也自行前往警局報案並提告。

南投地院法官認為，蕭男欠缺尊重他人身體自主權的觀念，以性暗示言語及觸摸手臂等方式性騷擾小美，又多次跟蹤、騷擾，讓小美深感驚嚇、恐懼，考量到他犯後坦承犯行，沒有刑事犯罪紀錄，目前已經退休，經濟貧困，最終依違反《性騷擾防治法》判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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