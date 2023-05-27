黃浴沂服務處慘變公廁！Google改名「洗澡記得鎖門」：檢討被害人

▲黃浴沂的說法犯了眾怒，服務處也因此遭洗版。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭女消防員備勤期間遭到性騷擾，事後還被迫離職，綠營議員為此在議會聲援，卻遭藍營議員黃浴沂嗆不鎖門「是不是要引誘人去看」，黃浴沂也因此被出征。除了眾多政治人物撻伐，黃浴沂的服務處也遭到惡搞，地標被改成「檢討被害人服務處」、「洗澡記得鎖門服務處」，機構類型也被改成公廁，顯見不當言論已引發眾怒。

實際上Google搜尋，黃浴沂的服務處分為2個地標，第一個為「國民黨黃浴沂檢討被害人服務處」，第二個則是「黃浴沂洗澡記得鎖門服務處」，2個地標的機構類型都被改為公廁，就連評論也被洗爆，分別只剩1顆星、1.1顆星。

實際點入服務處地標，許多網友狂酸，「真的是很棒的議員，建立典範、值得流傳、值得警惕，不要像議員一樣」、「祝議員一家人不會被偷窺」、「六星級議員」、「真的是員山人的臉都被他丟光了！身為員山人，我向受害者致歉！」

回顧這起事件，宜蘭一名女消防員在女生宿舍的寢室裡洗澡，因為沒有鎖門，遭到男消防員闖入偷看，因而罹患急性創傷壓力反應，被醫師診斷要休養2個月，想申請公傷假還被駁回、言語羞辱，最後迫於無奈只好離職。

▼對於受害者而言，遭到偷窺心中一定相當痛苦，卻有議員說出這種言論，令人頭皮發麻。（示意圖／123RF）



綠營議員為了聲援，25日在議會放上桌卡聲援，卻被黃浴沂嗆聲「被偷看的不一定是對的」。黃浴沂接著又質疑，為何洗澡不鎖門，「是不是要引誘人去看」，引起軒然大波，因而遭到撻伐。

黃浴沂原先態度強硬，認為自己「就事論事，不可能道歉」，反批民進黨議員一直在消費女消防員、在傷口上灑鹽，一點實質、正面的幫助都沒有，加上25日是聯席審查，看見故技重施的情況，有傷議會尊嚴，所以才提出質疑。

▼黃浴沂的服務處Google評論被灌爆、改名，機構類型還變成公廁。（圖／翻攝Google Maps）



不過，離譜言論在網路上持續發酵，國民黨發言人林家興26日回應，無法容忍疑似檢討受害者的爭議言論，也不會護短，會移請考紀會調查、研議處理。

林家興表示，黃浴沂歧視女性、檢討受害人的說法，黨內無法接受，同樣也嚴厲譴責、不會姑息，絕對會捍衛性別平等、維護女性權益到底。