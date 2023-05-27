　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃浴沂服務處慘變公廁！Google改名「洗澡記得鎖門」：檢討被害人

▲▼國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）

▲黃浴沂的說法犯了眾怒，服務處也因此遭洗版。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭女消防員備勤期間遭到性騷擾，事後還被迫離職，綠營議員為此在議會聲援，卻遭藍營議員黃浴沂嗆不鎖門「是不是要引誘人去看」，黃浴沂也因此被出征。除了眾多政治人物撻伐，黃浴沂的服務處也遭到惡搞，地標被改成「檢討被害人服務處」、「洗澡記得鎖門服務處」，機構類型也被改成公廁，顯見不當言論已引發眾怒。

實際上Google搜尋，黃浴沂的服務處分為2個地標，第一個為「國民黨黃浴沂檢討被害人服務處」，第二個則是「黃浴沂洗澡記得鎖門服務處」，2個地標的機構類型都被改為公廁，就連評論也被洗爆，分別只剩1顆星、1.1顆星。

實際點入服務處地標，許多網友狂酸，「真的是很棒的議員，建立典範、值得流傳、值得警惕，不要像議員一樣」、「祝議員一家人不會被偷窺」、「六星級議員」、「真的是員山人的臉都被他丟光了！身為員山人，我向受害者致歉！」

回顧這起事件，宜蘭一名女消防員在女生宿舍的寢室裡洗澡，因為沒有鎖門，遭到男消防員闖入偷看，因而罹患急性創傷壓力反應，被醫師診斷要休養2個月，想申請公傷假還被駁回、言語羞辱，最後迫於無奈只好離職。

▼對於受害者而言，遭到偷窺心中一定相當痛苦，卻有議員說出這種言論，令人頭皮發麻。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

綠營議員為了聲援，25日在議會放上桌卡聲援，卻被黃浴沂嗆聲「被偷看的不一定是對的」。黃浴沂接著又質疑，為何洗澡不鎖門，「是不是要引誘人去看」，引起軒然大波，因而遭到撻伐。

黃浴沂原先態度強硬，認為自己「就事論事，不可能道歉」，反批民進黨議員一直在消費女消防員、在傷口上灑鹽，一點實質、正面的幫助都沒有，加上25日是聯席審查，看見故技重施的情況，有傷議會尊嚴，所以才提出質疑。

▼黃浴沂的服務處Google評論被灌爆、改名，機構類型還變成公廁。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼黃浴沂的服務處Google被灌爆。（圖／翻攝Google Maps）

不過，離譜言論在網路上持續發酵，國民黨發言人林家興26日回應，無法容忍疑似檢討受害者的爭議言論，也不會護短，會移請考紀會調查、研議處理。

林家興表示，黃浴沂歧視女性、檢討受害人的說法，黨內無法接受，同樣也嚴厲譴責、不會姑息，絕對會捍衛性別平等、維護女性權益到底。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
氣象局深夜發布2縣市大雨特報
挖呀挖正妹老師「用餐照流出」　風向大轉網驚喊：真的頂
上市公司「灌水上億營收」　董事長移送北檢
鳳梨為何會刮舌？　顯微鏡下「細針現形」看到頭皮發麻
瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈奔家門口　最快發海警時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃浴沂服務處慘變公廁！Google改名「洗澡記得鎖門」：檢討被害人

質疑社宅青創戶政策打假球　許淑華要求都發局改善

快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

邱國正籲避戰「開打會很慘」！吳欣岱譏：沒看過醫生叫病人別生病

快訊／行政院拍板　警察勤務加給7月起調高15%

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

快訊／「全力支持侯市長！」　馬英九力挺：全黨都是侯友宜的後盾

快訊／侯友宜見馬英九！　PO合照喊：兩人對和平、繁榮、永續有同樣堅持

選罷法排黑不只是「陳致中條款」！　他曝國民黨1人先中槍

《94要客訴》道歉更正了！　影射黃國昌與im.B主嫌餐敘被喊告

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

大叔穿女裝怒吼衝撞警　遭噴辣椒水壓制送辦！

黃浴沂服務處慘變公廁！Google改名「洗澡記得鎖門」：檢討被害人

質疑社宅青創戶政策打假球　許淑華要求都發局改善

快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

邱國正籲避戰「開打會很慘」！吳欣岱譏：沒看過醫生叫病人別生病

快訊／行政院拍板　警察勤務加給7月起調高15%

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

快訊／「全力支持侯市長！」　馬英九力挺：全黨都是侯友宜的後盾

快訊／侯友宜見馬英九！　PO合照喊：兩人對和平、繁榮、永續有同樣堅持

選罷法排黑不只是「陳致中條款」！　他曝國民黨1人先中槍

《94要客訴》道歉更正了！　影射黃國昌與im.B主嫌餐敘被喊告

來台賣波斯地毯40年　巴基斯坦老闆被當外人「心裡不舒服」

黃浴沂服務處慘變公廁！Google改名「洗澡記得鎖門」：檢討被害人

86歲教宗方濟各發燒　取消接見行程

羅力本土身份初登板　交鋒味全洋投鋼龍

席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」　取消2023至2024年剩餘演場會

常覺得自己在原地踏步　只因身在山路中

逆轉日本一哥！林俊易帶傷闖馬來西亞大師賽4強

日媒專訪前英相特拉斯：自由世界須站台灣身後　訪台為展現團結

宛宛兒跳舞「突遭男子正面摸胸」！嚇到定格1原因原諒：我人太好

帥男星被勒死！　屍體慘遭「塞進木箱」...埋地底下

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

邱國正喊開打會很慘！她譏：有這種國防部長比較慘

快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

質疑社宅青創戶政策打假球　許淑華要求都發局改善

快訊／行政院拍板　警察勤務加給7月起調高15%

快訊／4萬YouBike個資外洩　補償方案出爐：受影響者每人賠500

募款3天破7000萬　柯文哲推8種競選小物開酸綠營1450網軍

快訊／阿扁死諫無效！排黑條款納洗錢防制法　陳致中政治路恐斷

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

選罷法排黑不只是「陳致中條款」！　他曝國民黨1人先中槍

快訊／「全力支持侯市長！」　馬英九力挺：全黨都是侯友宜的後盾

快訊／侯友宜見馬英九！　PO合照喊：兩人對和平、繁榮、永續有同樣堅持

選罷法「排黑條款」三讀通過　民進黨：感謝朝野立委

好市多A肝莓果領慰問金竟要「拋棄一切權利」？北市府要求刪除

黃浴沂服務處變公廁！Google改名：洗澡記得鎖門

更多熱門

相關新聞

公公盯胸部喊「奶子好大」　日本人妻崩潰

公公盯胸部喊「奶子好大」　日本人妻崩潰

許多女性結婚後會選擇和公婆同住，但除了生活習慣要磨合外，還可能遇到更恐怖的事情。日本一名32歲人妻就控訴，公公曾藉著酒意對著她說「奶子好大！」還在陽台偷拿她的內衣、趁她洗澡時跑來浴室外，甚至還直接跟她說，「不然你的胸部可以直接給我看嗎？」

藍議員嗆女消防惹議　國民黨痛批：絕不容忍！將移請考紀會調查

藍議員嗆女消防惹議　國民黨痛批：絕不容忍！將移請考紀會調查

藍議員嗆女消防「被偷窺不一定是對的」拒道歉　她嘆：怎麼教小孩？

藍議員嗆女消防「被偷窺不一定是對的」拒道歉　她嘆：怎麼教小孩？

議員稱女消防員引誘才被窺　引眾怒　

議員稱女消防員引誘才被窺　引眾怒　

民代議場聲援被性騷消防員　藍議員竟稱：被偷看不一定是對的！

民代議場聲援被性騷消防員　藍議員竟稱：被偷看不一定是對的！

關鍵字：

黃浴沂消防員性騷擾職場性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2縣市大雨特報　颱風3重點提醒

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘身亡

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

世新女大生校內墜樓！送醫搶救中

鳳梨為何會刮舌？顯微鏡下「細針現形」

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

台灣洗腎率世界第1！營養師揭6大護腎妙招

男硬開逃生門　他目睹「乘客一一昏倒」

90歲開車24hrs不斷電　地表最強阿公卻迷航了

台積電買在608元！他靠1招成功解套　爽賺300萬

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

員旅要自己請特休　網轟：算什麼福利

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面