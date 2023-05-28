韓空軍性騷擾3年暴增50%！瘋傳「丫頭檔案」品評外貌：好想強X她

▲南韓軍隊內，女兵遭性騷擾的案件頻傳。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓空軍20戰鬥飛行團女中士李芮藍（이예람，音譯）曾於2021年3月在部隊聚餐時，遭同隊張姓中士性騷，卻反而被上級長官施壓隱忍，最後該年5月在宿舍輕生身亡。此後，該部隊或空軍其他部隊一再爆發性騷、性侵情事，3年多以來空軍性暴力懲戒激增50%，去年甚至高達128件，顯示軍隊內性暴力犯罪問題難以改善。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓共同民主黨籍國會議員薛勳24日從空軍本部獲得一份「空軍性暴力等懲戒現況」資料，內容顯示去年空軍內部因犯下性暴力而遭懲戒的件數總共為128件，比起2021年的103件還要多出25件（24.3%），和2020年的85件相比更多出43件，等於3年來性暴力犯罪懲戒件數成長了50.9%。

至於空軍在性暴力、性騷擾的相關懲戒件數中，幹部和一般士兵皆有成長，幹部從2020年的37件成長至2021年的52件、去年的68件，而一般士兵2020年至去年則是從48件、51件成長至60件。

不僅如此，根據《韓民族新聞》，最近空軍某戰鬥飛行團在輪值交接帳簿中，竟然出現言語貶損、性騷擾女性士兵的內容，該部隊一名幹部今年3月接獲爆料，指出部隊在2021年11月至去年7月的輪值交接帳簿中出現誇張的內容，包含女性幹部們的姓名、照片、手機號碼、職務、所屬部隊等，且直接評論這些女性的外貌。

尤其部隊更在電腦裡創建一份標題為「丫頭檔案」（계집파일，계집稱呼女性時多半具有貶意）的文件，以輪值交接為由，裡面收藏許多空軍女性士兵的姓名、相片、手機電話號碼、所屬軍隊等資料，尤其男性士兵還會在檔案內評論女性外貌，「長得好像賽車女郎」、「丫頭」、「看了好想強X她喔」、「可以親嘴」、「小姐」。

該名幹部在接獲檢舉後，不僅未向總括管理部隊的大隊長報告，反而還要求檢舉者將該份檔案加密、甚至刪除，並表示若正視此問題，反而還會對受害的女性士兵造成二度傷害，因此在此後的2個月內毫無作為，直到《韓民族新聞》開始調查後，該空軍戰鬥飛行團才於本月11日有所行動，將曾接獲檢舉的3名幹部已懲戒立案。