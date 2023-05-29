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3名六年級生畢業後「學生人數變0」　苗栗武榮國小創校64年恐裁撤

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／武榮國小）

▲武榮國小將無學生，恐面臨廢校。（圖／翻攝武榮國小官方網站）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉武榮國小全校目前僅剩將畢業的3名六年級學生，且今年沒有新生報到，導致學生畢業後就變成無學生就讀的狀況，恐面臨廢校。對此，武榮國小代理校長藍曉萍指出，已經將學校狀況通知教育處，後續要如何處理仍需等回覆。

武榮國小自1959年創校，大多數學生來自武榮社區，少部分則來自南湖學區淋漓坪一帶，社區居民大部份以經營果園為生，以橘子、高級水梨和草莓為主。近來因工作因素而致人口外流、少子化等影響，武榮國小學生越來越少，目前僅剩3名學生。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／武榮國小）

▲武榮國小2014年時重建。（圖／翻攝武榮國小官方網站）

藍曉萍向《ETtoday新聞雲》說明，苗栗縣府對於學生人數不到30人的學校，發文請校方針對學校發展部分，邀集專家學者等相關人士提出如何吸引學生等計畫，到縣府進行報告，以維持至少30人的標準，不過縣府其實已經有7年時間沒有進行相關的學校裁併作業。

藍曉萍表示，武榮國小於2014年重建的時候，學生還有30幾人，到了2015年、2016年後學生人數開始下降，到了今年只剩下3名六年級學生。她指出，大湖鄉共有有8所小學，而武榮國小是唯一一所沒有幼兒園的學校，其他國小也有學生人數不足30人的狀況。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／武榮國小）

▲武榮國小今年校慶時，教職人員就比學生還多。（圖／翻攝自Facebook／武榮國小）

藍曉萍說明，日前已將現況呈報縣府教育處，不過至今還沒有收到正式的公文回覆，可能還有程序正在進行。至於全校目前的9名教職人員，有部分是代理教師；正職教師部分，相信縣府會有相關規定給予工作的保證。

藍曉萍指出，另外武榮村目前人口大概只有幾百人，學齡人口過少，家長還是會考量小孩子的互動跟學習，讓自己的小孩到鄰近的小學就讀，對學生家長這樣的做法也能夠理解，會不會廢校仍要等教育處的回應。武榮村長則是希望若廢校的話，能將校園規畫為關懷據點，畢竟重建後也沒經過多少年，各項設施都還相當新，可以讓當地年長的居民利用。

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