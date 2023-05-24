牽手情一定要還！出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大位，23日首波開賣競選小物，首日募得款項就突破千萬元。苗栗縣長鍾東錦也出面承諾，會幫柯文哲募集部分選舉經費，並表示「縣長大選時被全台綠媒圍剿，只有柯文哲牽起我的手，這份情我一定要還！」鍾東錦強調，柯文哲從未跟他提過競選募款的事情，這次是他主動要幫忙，「我會盡我自己的心意！」

鍾東錦23日晚間發文表示，他過往從江湖的底層艱難爬起，因此當時拜訪台北市府時，有人直接到他面前舉牌抗議、咒罵黑道，更說他是「西瓜刀議長」、「我們不歡迎鍾東錦來台北市！鍾東錦滾出市政府」，然而當時的台北市長柯文哲只是按照原訂的計畫，把他領進大數據中心，費心地把8年來投注的所有心血，鉅細靡遺地說給他聽。

鍾東錦今(24日)接受媒體聯訪時表示，自己欠柯文哲一個人情，「縣長選舉的時候，老實說，中央級的大人物裡，只有柯P敢牽起我的手，這個人情我必須要還。當然我還是一個藍營的大兵，我也一定會支持藍營的候選人。」

鍾東錦說，主席朱立倫也講了，要集合所有力量打贏這場仗，若一分為二、分裂了，勝選難度會很高，團結都不一定贏，更何況分裂。現場有媒體問及，2024總統會投給誰？鍾東錦也打趣回應「投給會當選的那位！」

鍾東錦也強調，這次募資柯文哲從來沒有向他提起，是他自己主動聯繫想要幫忙，「是我主動的，我會盡我自己的心意！」

▼柯文哲開通政治獻金專戶後，不到一天已募款突破千萬元。（圖／記者呂佳賢攝）