　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

主動問光電業者「要給多少」　收賄107萬...通霄前鎮長重判10年

▲苗栗縣通霄鎮公所疑似爆發涉貪案件，鎮長陳漢志等3人，被檢方提起聲押。 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲前苗栗縣通霄鎮長陳漢志涉收回扣，遭判有期徒刑10年。 （圖／資料照）

記者劉人豪／苗栗報導

前苗栗縣通霄鎮長陳漢志，因為在太陽能光電業者申請專區等數個工程案中索取回扣，苗栗地方法院審理後，依不違背職務要求賄賂罪、不違背職務收受賄賂罪，判他應執行有期徒刑10年，沒收犯罪所得107萬。

法官調查，陳漢志、鎮長機要秘書陳志豪、鎮務顧問黃晏樂，於陳漢志就任之初，就共同謀議向廠商索賄，並由黃晏樂於2019年3、4月間，向光電業者賀喜的林瑞洋，探詢參與公有土地架設太陽能板標租案之意願，林瑞洋表示有參與意願後，受邀至陳漢志服務處洽談，陳志豪當場詢問林瑞洋：若賀喜公司得標，願給付多少賄賂？但雙方未達成共識。

陳漢志於2019年8月間某日，向有意參與通霄鎮太陽能光電標租案之能旺公司監察人蔡弘懋詢問，「外面的行情多少」，並表示他知道一般行情，蔡弘懋則回以得標後會知道禮貌。陳漢志再指示不知情的承辦人林國驊，將非屬應秘密之該案文件檔案交付給蔡弘懋，有利於能旺公司事先評估。

而安集公司得標再統包給能旺公司施作後，蔡弘懋於同年12月某日上午，在陳漢志服務處交付以紙袋包裝的36萬元賄賂給陳漢志，再於2021年4月13日，在苗栗縣通霄海水浴場旁土地公廟前，將以紙袋包裝之71萬元賄賂丟到陳漢志駕駛的公務車內而交付給陳漢志，作為得標的對價。

法院認為陳漢志雖僅坦承向蔡弘懋收受賄賂，否認向林瑞洋要求賄賂，陳志豪則否認要求賄賂犯行，但黃晏樂、蔡弘懋均對於犯罪事實坦承不諱，並經林瑞洋、能旺公司葉建宏等人證述明確，尚有手機截圖、跟監照片等資料佐證。從而，本案事證明確，被告陳漢志、陳志豪、黃晏樂、蔡弘懋4人犯行均可認定。

法官審酌陳漢志身為鎮長，本應廉潔自持，竟對職務上之行為要求、收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，考量賄賂金額達107萬元等情，判有期徒刑7年6月、8年，應執行有期徒刑10年，褫奪公權5年；陳志豪判有期徒刑3年8月，褫奪公權3年；黃晏樂判有期徒刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付10萬元，褫奪公權2年；蔡弘懋判有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年並向公庫支付8萬元，褫奪公權2年。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」
Netflix開抓台灣「寄生帳號」！4大QA一次看懂新制度
又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　最新預測路徑曝
水電工沒封瓦斯！女煮飯整間爆炸　全身38%燒傷慘死
獨／宜蘭出現「人臉河豚」！　釣客：50年第一次釣到
Netflix開抓共享帳號　這國100萬用戶「直接出走」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女站務員好意引導視障者　突遭勾頸埋肩猛蹭...求償20萬結果曝

天道盟份子包夾賓士押走酒店幹部　他被囚4hrs簽本票...5煞栽了

我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友...1小時後被逮後悔了

主動問光電業者「要給多少」　收賄107萬...通霄前鎮長重判10年

20歲女騎士突加速向左鬼切　遭休旅車擊落！她慘摔影片曝

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

「最美魚販」被爆整形、星國賣淫！怒告AV導演抹黃　結果竟是這樣

工程師煞到口罩正妹！搭公車尾隨到家　扯罩喊「想看妳的臉」

亡父冰醫院太平間11年！長女存錢盼「爸媽葬一起」拒領回下場曝

5煞砸賓士狂噴辣椒水！1男遭痛毆押走逼簽本票...辯債務糾紛

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

女站務員好意引導視障者　突遭勾頸埋肩猛蹭...求償20萬結果曝

天道盟份子包夾賓士押走酒店幹部　他被囚4hrs簽本票...5煞栽了

我要復合！ 他持瓦斯槍恐嚇前女友...1小時後被逮後悔了

主動問光電業者「要給多少」　收賄107萬...通霄前鎮長重判10年

20歲女騎士突加速向左鬼切　遭休旅車擊落！她慘摔影片曝

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

「最美魚販」被爆整形、星國賣淫！怒告AV導演抹黃　結果竟是這樣

工程師煞到口罩正妹！搭公車尾隨到家　扯罩喊「想看妳的臉」

亡父冰醫院太平間11年！長女存錢盼「爸媽葬一起」拒領回下場曝

5煞砸賓士狂噴辣椒水！1男遭痛毆押走逼簽本票...辯債務糾紛

T1公布新人王入圍名單　曹薰襄、谷毛唯嘉等4後衛角逐

許藍方提前男友哭了！　「愛的信物」至今留著：很遺憾回不去

女站務員好意引導視障者　突遭勾頸埋肩猛蹭...求償20萬結果曝

反批邱顯智做不實指控　鄭正鈐：為了拉抬自身選情的手段

機械車位變平面賺到了？　未來修繕費用成購房關鍵

次子留長髮遭疑「當女孩養」　林舒語委屈曝原因：世俗認知問題

預防天坑事件！桃市府加強5大安全措施　盼提升工地安全

金恩盃徵召謝淑薇惹議！　網協：她主動表達意願

嘉基醫學美容雷射治療皮膚斑點　脫下口罩也不怕

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

恭喜交車，馬上撞車:D 最狠車主開心1秒→痛心

社會熱門新聞

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

更多熱門

相關新聞

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大位，23日首波開賣競選小物，首日募得款項就突破千萬元。苗栗縣長鍾東錦也出面承諾，會幫柯文哲募集部分選舉經費，並表示「縣長大選時被全台綠媒圍剿，只有柯文哲牽起我的手，這份情我一定要還！」鍾東錦強調，柯文哲從未跟他提過競選募款的事情，這次是他主動要幫忙，「我會盡我自己的心意！」

貨車運將載碎米沿路撒　害騎士犁田慘摔

貨車運將載碎米沿路撒　害騎士犁田慘摔

苗栗黑幫暴力討債持槍押人警逮9人

苗栗黑幫暴力討債持槍押人警逮9人

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬

台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

關鍵字：

苗栗光電回扣陳漢志

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

等嘸訂單！　製造業破7000人放無薪假

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面