平溪國小東勢分校「廢校重生」　轉型社區青銀共創基地

▲平溪國小東勢分班廢校20年後，轉型為社區青銀共創基地。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市政府為推動閒置校舍活化再生，透過跨局處研商、異業經營創造在地價值。新北市平溪國小東勢分班廢校20多年後，由紫東社區發展協會承租並努力改造下，成功轉型為青銀共創基地，協助推動在地產業、學校環境教育及銀髮教育，是閒置校舍活化新典範。

平溪山區早期以採煤維生，大量的新住民移居到平溪居住，曾經造就一番榮景，但隨著煤礦沒落，當地人口外移，曾擁有600多人的東勢國小，僅剩下個位數學生，民國80年改為平溪國小東勢分班，最後還是難逃廢校命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北教育局長張明文表示，平溪國小東勢分班成為地方社區產業及情感鏈結的發展中心，在平溪農產推廣及推廣環境教育扮演重要角色。新北市閒置校舍多元活化計畫包含社區發展中心、藝術社造、實驗教育、英速魔法學校及銀髮俱樂部等，未來教育局將持續推動多元活化專案，創造閒置空間的新價值。

從東勢分班畢業的紫東社區發展協會理事長李明宏說，東勢分校是社區的共同回憶，雖然已經廢校20年，但是在社區發展協會這2年努力的重新整修中，已經漸漸成為社區活動的舉辦場所。希望在未來可以成為社區青農返鄉、綠色照顧、青銀共創以及綠色小旅遊的發展基地，讓百年老校的記憶再次傳遞到下一代。





▲平溪國小東勢分班廢校20年後，轉型為社區青銀共創基地。（圖／新北市教育局提供）