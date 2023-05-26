快訊／女攀頭鷹山高山症發作　黑鷹直升機緊急出動...吊掛送醫

▲1名61歲女登山客攀登頭鷹山高山症發作，黑鷹直升機吊掛救援，送往苗栗市大千醫院醫治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣消防局勤務指揮中心今(26日)接獲台中市政府消防局轉報，泰安鄉雪山西陵線頭鷹山頂有1名61歲女性登山客高山症發作，隨即申請直升機吊掛及地面人員集結救援。

據了解，發生意外的是1支9人組成的登山隊，上午0842直升機吊掛完成，上午9點苗栗市河濱公園模型飛機場降落，登山客呈現嘔吐、肢體無力、無法行走、意識清楚，送苗栗市大千醫院救治。