精神傳承！國際生命線台灣總會長交接　「齊心合力為生命奮鬥」

▲國際生命線台灣總會，總會長交接 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／苗栗報導

苗栗極具特色的「力馬生活工坊」在今（28）日上午10時迎來國際生命線台灣總會第23、24屆總會長交接暨第24屆理監事就職典禮。本次交接典禮以「用生命影響生命．利他共好」為主題，立委徐志榮、衞福部心理健康司專委洪嘉璣、苗栗縣長鍾東錦與副縣長鄧桂菊等貴賓皆親自出席。

立委徐志榮對生命線總會的工作和創新服務表示了高度讚揚和支持。他特別強調生命線總會在自殺防治和青少年心理健康方面所做出的重要貢獻。尤其是生命線文字協談服務的與時俱進，為更多人提供方便和即時的支持，值得受到肯定和鼓勵。衞福部心理健康司專門委員洪嘉璣今日也特別出席表達對全台生命線夥伴的誠摯感謝，並表示政府資源有限，民間力量無窮，期盼與生命線總會以及各地生命線協會共同為心理健康的促進工作而努力。苗栗縣長鍾東錦與副縣長鄧桂菊也對苗栗縣生命線在地深耕、共同提升民眾心理健康的努力表示高度肯定。今日陳宗聖總會長當選生命線總會的總會長，除特別表示恭賀，更表示此為苗栗莫大的榮譽與驕傲。

此次典禮不僅代表了生命線精神的傳承，新上任的陳宗聖總會長更積極宣廣生命線在自殺防治和青少年心理健康領域的努力，也可以看到各界對生命線的高度評價。另一方面，陳宗聖總會長也將持續對志工培訓和創新服務管道爭取更多的關注和資源挹注，讓生命線對更多的民眾提供高品質的自殺防治服務。

今日國際生命線台灣總會的交接典禮圓滿成功，並獲得各界的支持和肯定。未來生命線總會陳宗聖總會長將繼續以「用生命影響生命．利他共好」的理念，齊心合力，為生命而奮鬥，為更多的人帶來希望和支持。