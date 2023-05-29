殯儀館竟「搜出31具腐屍」　美無良業者未安葬死者錢還照收

▲「蘭克福德殯儀館及家庭中心」搜出31具腐爛遺體。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州發生駭人事件，一間殯儀館竟被搜出31具腐爛遺體及17人骨灰，根本無人聞問，現場不斷飄出惡臭。原來，殯儀館館長蘭克福德（Randy Lankford）向家屬收取費用，卻未完成喪葬服務，更沒有適當處理遺體。

《美聯社》報導，警方在傑斐遜維爾（Jeffersonville）的「蘭克福德殯儀館及家庭中心」（Lankford Funeral Home and Family Center）搜出31具遺體，全都沒有進入冰櫃或冷藏保存，各處於不同的腐爛狀態。

去年7月初，克拉克郡（Clark County）法醫辦公室發現，這間殯儀館不斷散發強烈臭味。警方接獲通報後展開一系列調查，竟挖出駭人罪行。克拉克郡檢察官穆爾（Jeremy Mull）說，「我們想要為這些家庭伸張正義。」

館長蘭克福德26日出席聽證會，承認逾40項聯邦重罪，預計被判4年有期徒刑及8年自宅監禁，還須向53個家庭支付總計4.6萬美元（約新台幣141萬元）的賠償金。聽證會結束後，他被釋放回家繼續自宅監禁，預計6月23日召開正式量刑聽證會。

其中一名受害者家屬克辛格（Derrick Kessinger）出庭時表示，他把3名過世至親交給殯儀館時，非常信任蘭克福德，「這很難熬，但我確實原諒他的所作所為。我希望他可以獲得寬恕。」