美國海軍全球最優秀！　美防長奧斯汀：必須震懾中國在印太地區擴張

▲美國國防部長奧斯汀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於當地時間26日在美國海軍軍官學校向畢業生們表示，他們將加入全球最優秀的海軍，美國在印太地區擁有強大的海上軍事力量，而此時的中國也在印太地區擴建軍事設施。此前，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，印太地區事關美國安全利益，中國無法承擔台海戰爭的成本。

根據《國會山莊報》（The Hill），奧斯汀26日在美國海軍軍官學校向畢業生發表演說，他稱讚了美國在高度緊張的印太地區上和盟友展開團隊合作，以及在面臨烏克蘭遭到俄羅斯侵略期間和北約（NATO）盟國的合作，稱美國強大的海上力量能夠保衛美國和盟友、夥伴一起飛行或航行。

奧斯汀表示，「美國的海上力量讓我們從南中國海、亞丁灣到加勒比海的航行或飛越行動，能夠和同盟與夥伴一起行動，讓我們將力量投射到世界各地，協助我們確保海上通路人員、貨物、思想能夠自由流通。」

報導指出，今年度（2023年）的美國海軍軍官學校畢業生有1000多人，現在他們即將接受更高級的訓練，並且最終被部署到海軍陸戰隊或海軍，而今年的畢業生也將進入部隊，因為美國和中國之間的緊張局勢加劇之際，美國增加了其在印太地區的存在，中國向來視台灣為領土的一部份，目前持續在印太地區興建軍事設施。

奧斯汀也向畢業生提到，華府加強了與菲律賓、巴布亞紐幾內亞的安全夥伴關係，並計畫加強與這2個國家在印太地區的軍事演習，同時美國陸戰隊正在展現團隊合作的力量，和日本與菲律賓的盟友接受訓練，強化在印太地區的嚇阻力。

奧斯汀表示，「你們的任務和領導力，將成為美國打造一個更開放、更和平的21世紀工作核心。美國海軍軍艦上的美國國旗，長期以來一直是自由安全世界的希望和象徵。然而，我們的競爭對手正在公開挑戰此願景，他們打算用專制、具侵略性、毫無法律約束的世界，來取代戰後得來不易、以規則為基礎的國際秩序。」

奧斯汀認為，國際秩序的命脈在海上。

奧斯汀也向畢業生提到俄烏戰爭，他表示美國海軍正在與北約盟國「並肩作戰」，同時擴大了烏克蘭在海上作戰的能力，他也指出美國海軍在防止戰爭、暴力方面一直是最強大的力量，過去也曾參加過幾次關鍵戰役，包括二戰的硫磺島戰役。

另外，瑞特納25日也在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）提到台灣局勢，他表示美國軍隊的震懾力量真實且強大，縱使尋求現代化的中國解放軍對美軍構成急迫威脅，但必須讓北京當局認為發生台海衝突的成本高到無法承受；不過他也強調，美國不支持台灣獨立，希望藉由確保真實且強大的震懾能力維持現狀，同時和中國保持順暢溝通。