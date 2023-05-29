瓦格納頭子被俄國官媒「禁播」：克宮試圖封住每個人的嘴

文／中央社

俄羅斯勢力最大傭兵組織「瓦格納集團」的首腦普里格津28日表示，他確信克里姆林宮高官已禁止國家媒體報導他，同時示警這種誤導民眾的作法幾個月內將引來俄羅斯人民的反彈。

路透社報導，在烏克蘭境內持續15個月的戰爭中，瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）是俄國總統普丁（Vladimir Putin）身邊最引人注目且惡名遠播的人。

普里格津的傭兵本月稍早拿下烏克蘭的巴赫姆特市（Bakhmut），但國家電視台卻淡化他在此次勝利中扮演的角色。

61歲的普里格津對旗下傭兵實行殘忍紀律，還用粗俗語言和監獄俚語來侮辱國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）等普丁麾下的高階軍官，並以此聞名。

從事餐飲業的他上週還戲稱自己的綽號應該是「普丁的屠夫」，而非「普丁的大廚」。

普里格津被認為已過度違反普丁治下俄羅斯的禁忌。從國家電視台忽視巴赫姆特陷落長達20個小時，也沒播出普里格津的勝利演說，似可看出端倪。

被問及國家媒體似乎遭禁止報導他時，普里格津使用一系列俄羅斯諺語來奚落幕後黑手。他還說：「被禁止的事總是比較甜美。」

他說，「那些高階官僚、克里姆林宮最頂端的那些人，試圖封住每個人的嘴，好讓他們不談瓦格納，這樣做只是再推人民一把」，終將於2個月或3個月後，面臨俄羅斯人民的反彈。

普里格津的火爆發言，似乎打破普丁1999年末升任克宮主人後所打造、受到嚴密控制的政治體系。但克里姆林宮與國防部忽視他的發言。

克宮未回覆置評請求。