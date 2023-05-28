烏總統顧問曝「反攻前置行動已開始」　俄叛軍持續入侵俄羅斯

▲去年9月，烏軍在東北部反攻，收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）



記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏軍反攻的前置行動已經開始，包括摧毀敵軍後方補給線，炸掉物資貯存庫房。隨著反攻力道加強，將有更多俄羅斯反叛組織入侵俄羅斯，本周稍早在貝爾哥羅德州（Belgorod）的突襲就是一個例子。

波多利雅科接受《衛報》採訪時說，「這是一個複雜的過程，不是一天、某個日期或某個時刻的問題。這是一個解除占領狀態的持續過程…強度正在增加，但這將耗費頗長一段時間。」不過，他否認入侵貝爾哥羅德州的「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）與「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）聽命於基輔。

▲去年9月烏軍大反攻，在赫爾松一處村莊升起國旗。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko）



烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）27日在Telegram表示，「是時候奪回我們的東西了」，還附上一部影片，顯示全副武裝的烏克蘭士兵準備戰鬥，旁白正在背誦經文，祈求力量「殲滅」烏克蘭的敵人。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）則透露，反攻將在「明天、後天或一周內」展開，而基輔在這項決定上「沒有犯錯的權利」，因為這是一次「我們不能失去的」歷史性機會。

▲普丁發表勝利日演說。（圖／路透）



另據《路透社》報導，俄羅斯總統普丁28日下令強化邊境安全，確保軍民及物資能夠「快速」進入莫斯科控制下的烏克蘭地區，「包括發放給（俄羅斯）聯邦新子民的食物、人道主義援助及建材」。他在一封信件中指出，聯邦安全局（FSB）邊防處的任務是「可靠地鎮守」戰鬥區附近的防線。

最近幾周，俄羅斯境內攻擊愈發激烈，目前主要是無人機邊境空襲，但已經越來越深入俄羅斯領土，27日莫斯科西北部一條石油管線也成為目標。基輔幾乎從未公開承認是幕後主使，但稱摧毀基礎設施是為了地面攻擊做準備。

與此同時，俄羅斯駐英大使克林（Andrei Kelin）表示，「俄羅斯是烏克蘭的16倍大，我們擁有龐大資源」，而且「尚未非常認真地採取行動」。BBC指出，儘管戰爭持續超過1年，也有俄羅斯犯下戰爭罪的大量證據，他仍發表上述言論。克林說，這場衝突的長度「取決於北約國家、尤其英國升級戰爭的努力。當然，這個升級遲早可能來到我們不需要也不想要的新高度。」