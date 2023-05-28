　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏總統顧問曝「反攻前置行動已開始」　俄叛軍持續入侵俄羅斯

▲▼烏克蘭軍隊東北部大反攻 收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

▲去年9月，烏軍在東北部反攻，收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏軍反攻的前置行動已經開始，包括摧毀敵軍後方補給線，炸掉物資貯存庫房。隨著反攻力道加強，將有更多俄羅斯反叛組織入侵俄羅斯，本周稍早在貝爾哥羅德州（Belgorod）的突襲就是一個例子。

波多利雅科接受《衛報》採訪時說，「這是一個複雜的過程，不是一天、某個日期或某個時刻的問題。這是一個解除占領狀態的持續過程…強度正在增加，但這將耗費頗長一段時間。」不過，他否認入侵貝爾哥羅德州的「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）與「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）聽命於基輔。

▲▼烏軍反攻傳捷報，在赫爾松一處村莊升起國旗。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko）

▲去年9月烏軍大反攻，在赫爾松一處村莊升起國旗。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko）

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）27日在Telegram表示，「是時候奪回我們的東西了」，還附上一部影片，顯示全副武裝的烏克蘭士兵準備戰鬥，旁白正在背誦經文，祈求力量「殲滅」烏克蘭的敵人。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）則透露，反攻將在「明天、後天或一周內」展開，而基輔在這項決定上「沒有犯錯的權利」，因為這是一次「我們不能失去的」歷史性機會。

▲▼ 普丁發表勝利日演說。（圖／路透）

▲普丁發表勝利日演說。（圖／路透）

另據《路透社》報導，俄羅斯總統普丁28日下令強化邊境安全，確保軍民及物資能夠「快速」進入莫斯科控制下的烏克蘭地區，「包括發放給（俄羅斯）聯邦新子民的食物、人道主義援助及建材」。他在一封信件中指出，聯邦安全局（FSB）邊防處的任務是「可靠地鎮守」戰鬥區附近的防線。

最近幾周，俄羅斯境內攻擊愈發激烈，目前主要是無人機邊境空襲，但已經越來越深入俄羅斯領土，27日莫斯科西北部一條石油管線也成為目標。基輔幾乎從未公開承認是幕後主使，但稱摧毀基礎設施是為了地面攻擊做準備。

與此同時，俄羅斯駐英大使克林（Andrei Kelin）表示，「俄羅斯是烏克蘭的16倍大，我們擁有龐大資源」，而且「尚未非常認真地採取行動」。BBC指出，儘管戰爭持續超過1年，也有俄羅斯犯下戰爭罪的大量證據，他仍發表上述言論。克林說，這場衝突的長度「取決於北約國家、尤其英國升級戰爭的努力。當然，這個升級遲早可能來到我們不需要也不想要的新高度。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本全家「必吃1物」進台灣了！　旅日達人讚：味道一模一樣
台南比丘尼陳屍產業道路　外力造成撕裂傷！將解剖查死因
快訊／塞爾提克絕殺逼出搶七大戰！　熱火東冠聽牌後尷尬3連敗
快訊／台82線死亡車禍　重傷男宣告不治！
快訊／瑪娃瘦身變慢了！　海警延後時間出爐
「挖呀挖老師」是富二代！　豪華餐廳曝光
幕後／侯友宜、王金平閉門晤談　內容曝光！
快訊／台鐵死傷事故！　路線中斷「大誤點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一次被拔12顆牙！泰男血流整晚喪命　紗布噎到醫院也不開止血藥

出席畢業典禮發錢！NBA塞爾提克老闆送畢業生每人3萬　全場嗨翻

以中國為假想敵！日自衛隊「最大規模」實彈演習　實施奪島反登陸

巴基斯坦北部山區雪崩！游牧部落趕羊經過被大雪吞噬　已11死25傷

烏總統顧問曝「反攻前置行動已開始」　俄叛軍持續入侵俄羅斯

議員酒醒「全裸躺妓院」找不到衣服　他凌晨4點打給同事：救我出去

快訊／避爆債務危機！　白宮與共和黨達成「暫定協議」

影片曝！新加坡南航遭爆「歧視中國客」　櫃台辱罵對方是狗

俄羅斯要求數百名德國公務員離境　緊張關係升級

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

一次被拔12顆牙！泰男血流整晚喪命　紗布噎到醫院也不開止血藥

出席畢業典禮發錢！NBA塞爾提克老闆送畢業生每人3萬　全場嗨翻

以中國為假想敵！日自衛隊「最大規模」實彈演習　實施奪島反登陸

巴基斯坦北部山區雪崩！游牧部落趕羊經過被大雪吞噬　已11死25傷

烏總統顧問曝「反攻前置行動已開始」　俄叛軍持續入侵俄羅斯

議員酒醒「全裸躺妓院」找不到衣服　他凌晨4點打給同事：救我出去

快訊／避爆債務危機！　白宮與共和黨達成「暫定協議」

影片曝！新加坡南航遭爆「歧視中國客」　櫃台辱罵對方是狗

俄羅斯要求數百名德國公務員離境　緊張關係升級

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

林昱珉先發4局5K失3分　林子偉獨聯首度出賽

塞車有解！國1五股林口改善工程啟動　116年完工「30萬輛車受惠」

一次被拔12顆牙！泰男血流整晚喪命　紗布噎到醫院也不開止血藥

不贊成選罷法修法　柯文哲「鼓勵向上社會」：否則犯小罪就全槍斃

台北捷運交通廣告長期業主涉詐欺歛財　夫妻二人判刑4年6月、2年8月

後天富豪「最會賺錢」星座Top 3 ！　第一名有生意頭腦，能低調發大財

「日本全家必吃1物」進台灣了！旅日達人讚：味道一模一樣

墾丁潔白北歐風Villa！泳池底部金標大字超吸睛　還有戶外烤肉區

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

台南梅嶺比丘尼陳屍產業道路　外力造成撕裂傷...5／30解剖查死因

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

2歲童被判終身監禁　全因「爸媽有聖經」

35歲名模病逝！死前體重僅23公斤

他在家喝咖啡後院突掉落「45億年隕石」...價值660萬

新加坡南航遭爆「歧視中國客」　辱罵對方是狗

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

警撈屍腿突然斷掉！「魂纏4天」夜不能睡

快訊／避爆債務危機！　白宮與共和黨達成暫定協議

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

男驗DNA愣住：我有35個兄弟姊妹

顧客店內滑倒！美漢堡王加盟商判賠2.35億

人妻拒行房　狠夫「手伸入撕扯」她下體

議員酒醒全裸躺妓院　打給同事：救我

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

美商務部長：不會容忍中國封殺美光

更多熱門

相關新聞

俄偵察艦返航　反打臉烏克蘭攻擊影片

俄偵察艦返航　反打臉烏克蘭攻擊影片

俄國軍方26日發表影片，顯示黑海艦隊偵察船「伊凡赫斯號」（Ivan Khurs）已經返回母港塞凡堡（Sevastopol）。烏克蘭軍方先前曾公布影片稱，使用無人快艇命中伊凡赫斯號，但從俄國公布的畫面來看，船身似乎沒有任何受損跡象，並且可以自身動力航行返港。

德國證實　烏請求援助金牛座飛彈

德國證實　烏請求援助金牛座飛彈

他爆料：烏克蘭台灣志願兵「企圖炸死戰友」

他爆料：烏克蘭台灣志願兵「企圖炸死戰友」

烏克蘭官員：烏軍已準備好發動反攻

烏克蘭官員：烏軍已準備好發動反攻

烏克蘭診所遭俄軍飛彈空襲「2死30傷」

烏克蘭診所遭俄軍飛彈空襲「2死30傷」

關鍵字：

烏俄戰爭俄烏戰爭反攻民兵北約軍援

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

許瑋甯半夜突PO文「可以教教我嗎？」

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

陳妍希被準公婆嫌「離過婚、年紀大」小7歲男友超瞎

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

閨蜜懷孕無法出國　他狂傳美照遭封鎖

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面