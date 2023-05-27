他爆料：烏克蘭台灣志願兵「企圖炸死戰友」　至少被判10至15年

▲陳晞在臉書上指控潘男。圖經變色處理。（圖／陳晞授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

俄烏戰爭歷經數月，陸續有志願者到前線支援。不過，近期退出國際兵團的陳晞便指控，台籍潘男在去年5月加入烏克蘭國際兵團，期間和同隊伍的中國人起爭執，於是製作手榴彈陷阱，企圖炸死對方的指揮官和隊友，以嫁禍給那個中國人；他還爆料，潘男因不滿被他打臉，事後用手榴彈攻擊他和戰友，「所謂的『台灣之光』們，真相就是如此」。

陳晞在臉書上娓娓道來，潘男幾年前服役於陸軍特戰指揮部的志願役，但服務不到一年就離開國軍，當時他人已經在法國外籍兵團服役，於是對方透過網路聯繫他，詢問他如何加入。後來潘男如願入選法外，服役位於圭亞那的第三步兵團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳晞感嘆，後輩加入本該欣喜，但一切卻隨時間變調，潘男加入第三步兵團後，從原本的謙虛誠懇變得狂妄自大，開始在網路吹噓自己在兵團有多神勇優秀。當時在法外的其他台灣人雖看在眼裡，但沒有表示什麼，畢竟能加入法外並熬下去真的不簡單，且這種人他們看多了，早已見怪不怪，只是群組內的前輩和長官都有勸潘男有收斂一些。

無奈經過幾次好言相勸，潘男仍不聽，且還踐踏他人榮譽，陳晞直言，「在他的眼裡我們都成了只會倚老賣老的學長、老人」。後來潘男服役2年多，「受不了法外的環境自己選擇逃兵，在網路上銷聲匿跡」。

去年俄烏戰爭開打，而在同年5月，潘男加入烏克蘭國際兵團，並在網路上活動，除了分享各種「前線」文章，還稱自己給部隊捐了200萬台幣的物資，但陳晞爆料，「實際上是在國內跟人要物資裝備，再裝做自己個人的名義捐給部隊」。

不僅如此，陳晞透露，潘男期間與同隊伍的中國人起糾紛，於是製作手榴彈陷阱，企圖炸死對方的指揮官和隊友，以嫁禍給那個中國人，好在最後計畫未得逞，也無人員傷亡。由於國際兵團不想將此事鬧大，所以最後只開除潘男軍籍。

陳晞坦言，那件事在網路上爆出來時，他本來還不相信，甚至幫潘男說過話，直到他也到了烏克蘭，偶遇潘男以前的隊友，才確認整件事的始末及真實性。不過，被踢出兵團的潘男並沒有離開烏克蘭，還在境內晃，並在烏克蘭遇到曾聖光。

▲陳晞表示，這是「曾聖光當天跟潘先生打架被抓傷的照片」。（圖／陳晞授權引用）

陳晞表示，在俄烏戰爭以前，曾聖光也曾經聯繫過他，想要加入法國外籍兵團，兩人因此結識，也從他這聽聞潘男的事。曾聖光後來選擇投入烏克蘭國際兵團，遇到被開除但稱自己在前線的潘男，「正義的曾聖光看不下去，於是就拍下來上傳到潘先生的FB上直接打他臉」。

後來潘男氣不過，就帶著外國朋友到曾聖光的下榻處找麻煩，「企圖汙衊曾（聖光）是中國間諜，還先行動手」，結果反被對方打斷鼻樑，只好逃跑。後來潘男再度隱身，直到傳出曾聖光不幸犧牲的事，他才又在網路上現身。

陳晞直指，潘男不但發文蹭曾聖光，還不忘汙衊，他看不下去就亮出烏克蘭國際兵團身分打臉。不料幾個月後，潘男不知從哪裡找到法國人，發語音給他，「假裝是烏克蘭國防部情報總局下轄的一支由前法國軍人和法外組成的志願軍偵查單位」。

陳晞表示，因為潘男很了解他的經歷和法軍的術語，所以他一度相信對方真是法國長官，還詢問能否帶上同樣有興趣加入的隊友去面談。當他和戰友就前往約定好的會面地點，「我們就突然遭到連續3顆的手榴彈的攻擊，好險我們反應夠快，及時的臥倒跟逃跑，才避免遭到致命傷」。

▲陳晞貼出戰友傷勢。圖經變色處理。（圖／陳晞授權引用）

陳晞表示，他受了輕傷，但戰友卻是整件上衣染滿鮮血、呼吸不順。此事驚動當地警方，也展開調查，很快透過電話定位查出是潘男所為。這期間陳晞護照被扣留，調查期間無法離開烏克蘭、無法回歸原單位，讓他心力交瘁，「最後，潘先生將被烏克蘭法院刑事起訴，而檢察官告訴我，他至少會被判10至15年的有期徒刑，不過等法院開庭判決至少要等上2、3個月」。

事件告一個段落後，陳晞重獲自由，只需要等待判決結果，當初和他一起到烏克蘭的台灣戰友因傷要回台灣復健，而他因為要看潘男的結局，「所以我沒有選擇回去兵團」，陳晞的志願軍之旅也就在這畫下句點。

陳晞最後也說，之前有一些烏克蘭台灣志願軍被包裝成戰場英雄，「但是實際上，有根本沒加入兵團或是沒上過前線的、有竊盜烏軍裝備的、有收對岸的錢當間諜被抓的、甚至出現像潘這種喪心病狂的人，所謂的『台灣之光』們，真相就是如此」。

針對陳晞指控，《ETtoday新聞雲》嘗試聯繫潘男，但截稿前潘男並未回覆。

本文經陳晞授權引用