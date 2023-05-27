俄公布偵察艦「無損返航」畫面　反打臉烏克蘭無人艇攻擊影片

▲俄國公布偵察艦伊凡赫斯號返港畫面。（圖／翻攝自推特）



記者王致凱／綜合報導

俄國軍方26日發表影片，顯示黑海艦隊偵察船「伊凡赫斯號」（Ivan Khurs）已經返回母港塞凡堡（Sevastopol）。烏克蘭軍方先前曾公布影片稱，使用無人快艇命中伊凡赫斯號，但從俄國公布的畫面來看，船身似乎沒有任何受損跡象，並且可以自身動力航行返港。

俄國發表聲明稱，伊凡赫斯號自4月下旬起在黑海執行任務，在24日於博斯普魯斯海峽東北方140公里處遭遇烏克蘭無人快艇攻擊，但3艘烏克蘭無人快艇均被船員以艦上的機槍摧毀。

在此之前，烏克蘭國防部於25日釋出一段15秒的無人快艇攝影機畫面，顯示這艘快艇正高速接近一艘軍艦，而最終畫面就停在快艇正要撞擊軍艦的前一刻。烏克蘭國防部發文嘲諷說，「當俄羅斯偵察船『伊凡赫斯號』遇上一艘烏克蘭無人船，果真是天作之合！」

不過，伊凡赫斯號返回塞凡堡的影像自26起在社群媒體上流傳，網傳畫面可以看到該艦外觀沒有明顯受損，而先前指稱遭烏克蘭無人艇襲擊的位置也沒有出現任何損壞，似乎是在反打臉烏克蘭。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，黑海艦隊偵察船「伊凡赫斯號」此次任務是確保土耳其溪與藍溪天然氣管道的安全，目前已經返回塞凡堡。從衛星通訊社公布的影像也能看出，伊凡赫斯號可以自身動力航行，似乎沒有明顯損壞。