經5任鎮長、投入1.54億徵地　草屯52號道路開通

▲草屯52號道路開通，將有效改善28號道路瓶頸路段。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯都市計畫52號道路暨銜接28號瓶頸路口改善工程，歷經14個月施工，於今年4月底完工、5月通車啟用；鄉親們異口同聲表示，新路又寬又平整，未來要來往富寮里更安全便利，感到很高興。

該改善工程路段位於草屯鎮虎山路648巷底，27日上午盛大舉行通車典禮，立委馬文君、營建署中區工程處長何志浩，和縣議員簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑、唐曉棻、林友友，鎮民代表會主席陳文忠、副主席林永安，多位代表及鄰近里長，以及周邊鄉親都到場共襄盛舉；縣長許淑華、鎮長簡景賢也牽著耆老與鄉親，一同走在寬敞的路面體驗。

許淑華說，「草屯都市計畫52號道路暨銜接28號道路瓶頸路口改善工程」緣起虎山路沿街商店及住宅建物密集，聯外交通與居民生活互為干擾，形成道路瓶頸所在，民眾長年以來忍受不便，也造成交通安全之隱憂，自洪敦仁開始歷經數鎮長任期爭取，最終均以未能獲地主及地方人士認同而作罷；簡景賢就任鎮長後，深感改善富林路28號道路瓶頸危險路段刻不容緩，公所遂提案向內政部營建署爭取生活圈交通系統建設計畫、補助辦理新建都市計畫52號道路以求改善，積極溝通並獲得地主們同意後，歷經14個月的努力，終於完工通車。

鎮公所指出，全長含舊有路段共約895公尺，核定計畫總經費（用地及工程費）為1.54億元，包括中央補助6182餘萬元、縣府補助2500萬元、公所自籌6757萬元，道路所需用地依據《土地徵收條例》、《市價查估辦法》及相關規定取得，私有用地總面積0.473215公頃，同意協議面積0.457003公頃，已同意協議價購比例96.57%，未同意協議價購部分，經呈報徵收計畫書，並經內政部地政司審議通過奉准徵收；可有效疏散富林路及虎山路車潮，提供在地民眾更順暢便利的替代道路，不管居民通行，鄰里聯絡或埔里、國姓民眾到草屯、中興新村都相當方便。

簡景賢表示，感謝全體地主的支持，從徵收到開工都能在無異議下順利展開，施工期間除天候因素外，也相當順利，未來還有一些瓶頸路段，公所也會努力爭取改善。



