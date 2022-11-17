殯葬禮生出入火葬場！23歲正妹選里長　先當志工陪公嬤跳Tiktok

記者陳以昇／南投報導

南投縣草屯鎮敦和里23歲洪佩琦因剛好現任里長去選代表，加上認為台中與南投很近，卻城鄉差距甚大，想透過當上里長，讓年輕人去關心政治，透過Line@群組拉近里民間的聯繫互動，更能即時為他們服務，這次4名競爭對手年紀最大是70多歲，她是最小的一位，洪佩琦不擔心代溝問題，表示「阿公阿嬤都會跟我跳Tiktok，我都會蹲下聽他們的聲音」。

▲南投縣草屯鎮敦和里里長候選人是名23歲正妹 。（圖／洪佩琦提供）

2022年九合一選舉，多了許多年輕人參選，南投縣草屯鎮第三大的敦和里，也出現一名23歲的年輕正妹洪佩琦，加入里長參選。洪佩琦在家排行老大，底下還有弟弟、妹妹，從小一路從敦和國小、草屯國中、草屯商工都在草屯求學，本來成績可以到外縣市的國立大學，但為了留在草屯，在地的南開科大也開出4年免學雜費條件，讓她義無反顧留在家鄉。

洪佩琦相當獨立，從國中就開始打工，到塑膠工廠當作業員，上了高中除了在複合式餐廳做服務生外，還到殯儀館擔任殯葬儀式的禮生，曾凌晨3點多就去山上的告別式，更在殯儀館、火葬場看到人生百態，之後在南開科大念行銷與流通管理系時，到台中市保險經紀公司實習2年，更讓她覺得明明台中跟南投那麼近，為何城鄉差距這麼大，心中種下想要關心政治及家鄉的小小種子。

適逢這次九合一選舉，草屯鎮擁有7千多人的第三大里敦和里現任里長，剛好要去選代表，不再競選連任，加上她認為普遍年輕人口外流，除了是因為少了就業機會外，還有不關心政治，主要也是沒有人去包裝、行銷敦和里，讓在地特色沒有被看到，因此今年5月剛滿23歲，就主動跟家人提出「我要選里長！」，此次敦和里共有4名參選人，年紀最大都70多歲，但她有自信能做的更好。

洪佩琦的家人都相當支持她的想法，爸爸更主動當她的助理，雖然有長輩認為她太年輕不夠世故，還出難題考她「如果夫妻吵架要找妳當公親，怎麼處理？」，在拜票探訪時也遇到鄰里長輩酸說「你全家都要投妳再出來選」，她也一笑置之，深知認識的人不多，於是每週三都固定到社區老人中心當志工，還跟阿公阿嬤跳Tiktok，她說「要先去了解里民需要什麼，不是選上才開始做里民服務！」

▼洪佩琦相當活潑受歡迎 。（圖／洪佩琦提供）

洪佩琦進一步表示，她想要做一個鄰里美食地圖，去推廣、包裝、行銷，創造更多就業機會，讓年輕人想要留下來，更要做Line＠，讓長輩們可以迅速透過群組了解生活遇到的問題，增加鄰里間的交流，也要將敦合里著名的財神廟增加網路熱度，做更多的推廣行銷，讓整個社區e化，讓鄰里繁榮起來。