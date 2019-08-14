草屯電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛搖頭霸氣處理　路人比讚：帥到炸掉

▲阿婆騎車不慎撞上賓士車，所幸遇到好心的車主。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣草屯鎮有民眾直擊，一名騎電動車的阿婆撞上一輛賓士C300，雖車子有多處刮傷，結果賓士車主的回應讓目擊者大讚賓士大哥「帥到炸掉」。

「最美的風景，兒子說：剛剛看到霸氣的真男人。」這名媽媽今天（14日）在「草屯人」臉書社團表示，當時阿婆騎電動機車，手抓油門要上車，不小心催到油門，被電動機車拉著走。

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原PO指出，阿婆的電動車剛好撞上對向車道一輛9成新的賓士C300，「賓士車主下車第一時間搖搖頭，跟阿婆說不要載那麼重，叫小孩子載。然後去看了一下他的車頭，車頭下方保險桿凹進去，引擎蓋刮傷、車頭也刮傷，再跟阿婆說一句『沒事啦』。」

▼原PO提醒年節採買別讓老人家一手包辦，市場人多、車多請注意安全。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

「還好阿婆人沒事」，原PO說，兒子給賓士車主比一個大大的讚，「他（車主）臨走時搖下車窗跟兒子說一句，『老人家沒什麼錢』，轉頭搖上車窗開走了！兒子直誇賓士大哥帥到炸掉。」她提醒年節採買別讓老人家一手包辦，市場人多、車多請注意安全。

對此，有網友大讚賓士車主真善良，「好想看看本尊」；原PO回，「忙著看阿婆有沒有受傷，來不及拍照」，車主是面惡心善的大哥大。