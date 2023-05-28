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新竹市圖書館金山分館9月熄燈　里長、居民全不知情

▲▼新竹市文化局圖書館金山分館。（圖／新竹市文化局圖書館）

▲新竹市文化局圖書館金山分館。（圖／新竹市文化局圖書館）

中央社

新竹市文化局圖書館金山分館預計9月閉館，新竹市議員劉彥伶說，當地里長及許多居民對於此事並不知情，籲市府應充分與民眾溝通，了解閉館必要性，否則是罔顧民眾權益。

劉彥伶27日告訴中央社記者，金山圖書館平日、假日都有不少人使用，但日前從新竹市政府的預算書上看到要追加「金山分館書籍物品搬遷之相關費用」，才得知金山圖書館要關閉了。

劉彥伶說，經詢問金山分館工作人員及當地居民，都沒人知道此事，質疑市府並未經充分與當地居民溝通，「不僅說關就關，而且還未告知，是罔顧市民權益。」

新竹市金山里長饒彬義接受中央社記者電訪表示，最近從「小道消息」得知金山圖書館將要閉館，感到錯愕，希望市府能和當地民眾妥善溝通，讓使用率不低的圖書館能繼續保留使用。

附近居民張小姐向中央社記者表示，金山圖書館是一座環境好、停車方便的圖書館，平時常帶小孩去看書、借書，而尚未啟用的關東圖書館附近不好停車，且樓下是市場，人、車、攤位擠在一起，比較混亂，前幾天聽說金山圖書館將要熄燈，感到可惜。

新竹市政府發言人施淑婷27日向中央社記者表示，圖書館金山分館位於金山里集會所2樓，於民國93年7月成立，受限於室內空間不足且缺乏電梯設備，過去發生新書無處上架、期刊區狹小，假日一位難求等問題，長久無法提升服務品質。

施淑婷說，目前正籌備開館的圖書館關東分館，面積是金山分館6倍，藏書量能大幅提升，且閱覽座位也多了2倍，並設有幼兒閱讀區、視聽區，及自動化借書相關設備，109年1月7日第10屆議會第7次臨時會時，有多名議員連署建議將金山分館併入關東分館，以有效整合資源。

▼新竹市圖書館金山分館。（圖／翻攝自Facebook／新竹市圖書館）

▲▼新竹市圖書館金山分館。（圖／翻攝自Facebook／新竹市圖書館）

關東分館位於關東市場大樓3樓，相距金山分館僅220公尺，施淑婷說，服務範圍相同、品質加倍，而搬遷後的金山分館原有空間，可供地方做有效利用。

新竹市政府文化局表示，為讓地方充分理解，後續會加強與地方里長及里民溝通，消除民眾疑慮，保障地方學子及市民享受閱讀服務的權益。

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