阿里山高山茶春季優良茶競賽　青心烏龍組特等獎每台斤6萬收購

▲ 112年阿里山高山茶春季優良茶競賽頒獎暨展售促銷 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府主辦阿里山高山茶112年春季優良茶競賽，今(28)日在梅山鄉舉辦頒獎典禮暨展售促銷，競賽經過兩階段評選，今年的特等、冠軍和各獎項得主在5月14日出爐，青心烏龍組特等獎由龍麟香茗茶的林郁雯奪得；金萱組由上意茶業陳木生獲獎。嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、農糧署南區分署長羅正宗、梅山鄉農會總幹事黃書賢、縣議員江志明、莊信宗等人一同頒獎。

春茶競賽分為初審及複審二階段，為協助評鑑，梅山鄉農會成立「梅山鄉農會評茶研究班」，第一階段初審由評茶研究班郭俊麟班長帶領20位初審委員品評，淘汰率約20%；第二階段經過茶業改良場課長林金池、前魚池分場長郭寬福及凍頂工作站林儒宏站長進行嚴謹公正審查，以特等、冠軍、頭等、金質獎、優良獎三梅及優等獎等獎項進行分級包裝，比賽茶包裝使用DNA防僞機制，在茶葉的外包裝上加貼鈔券級雕刻凹版技術所印製之封條，確保包裝完整。

今年受乾旱影響導致茶產減損，產季往後延1-2星期，產量較去年減少約3成，讓春季優良茶競賽的參賽點數減少，共有758點（烏龍組538點、金萱組218點）茶樣參賽，但也歸功於氣候乾燥涼冷，有利於控制茶菁萎凋及發酵度，評審結果顯示整體茶葉皆維持往年茶葉優良品質。因今年茶產較少，不少消費者為了搶購茶葉，一早就到現場掃購，活動尚未正式開始就見部分店家已開始撤攤，買氣強強滾。

總幹事黃書賢指出，參賽茶葉需導入QR Code溯源機制和DNA分子鑑定技術鑑別產地，若檢測出非台灣產的茶葉，將銷毀或公布姓名並撤銷參賽資格。本次參賽茶樣經檢驗農藥殘留檢測符合國家安全標準；產地鑑別結果全數為臺灣茶。

青心烏龍組特等獎保證收購價格每台斤6萬元，金萱組每台斤2萬5千元，烏龍組特等獎茶湯滋味香醇甘韻、香氣幽雅具發酵香；金萱組特等獎茶湯滋味水順、圓滑、甘甜，香氣具甜果發酵香。

翁章梁說，茶葉品質60%取決於茶菁品質，30%取決於製茶技術，10%取決於泡茶技術。阿里山茶區的高山茶有得天獨厚生長環境，茶菁長的慢，葉肉也比較厚，耐泡又有果香，透過每年舉辦的春茶競賽，讓全台愛好品茗的鄉親都有機會嘗到阿里山最優質的高山茶。