樂天女孩「舊金山灣區台灣日」熱舞　林襄、岱縈、賴清德連線登大聯盟

▲樂天女孩林襄開球。（圖／樂天桃猿提供）



記者陶本和／台北報導

舊金山灣區台灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦的「舊金山灣區台灣日」於27日下午於奧克蘭運動家主場展開，樂天女孩（Rakuten Girls）也遠赴美國共襄盛舉，林襄、岱縈等知名啦啦隊員開心跟僑胞合影，為台灣宣傳，而林襄也代表台灣日開球。此外，人在台灣的副總統賴清德更以錄影方式為活動致意。

舊金山灣區台灣日在奧克蘭運動家主場登場，樂天女孩副隊長菲菲、Yuri 、岱縈、穎樂、若潼、林襄及團長壯壯也遠赴美國，並以熱舞揭開序幕；隨後，由副總統賴清德透過預錄影片介紹台灣棒球文化。

▲樂天女孩林襄開球。（圖／樂天桃猿提供）



特別的是，本次台灣日由林襄、長榮航空副總蘇偉仁擔任開球嘉賓，不過林襄開球卻投出暴投。她表示，這是她第一次開場投球，覺得好球很難投；至於團長壯壯則表示，美國職棒運動沒有啦啦隊，可以將台灣應援文化帶進世界棒球經典賽和大聯盟，她覺得與有榮焉。

賴清德在預錄的影片中則表示，台灣與美國有很多共同之處，除了都是多元文化的民主國家，也都熱愛棒球；棒球可說是台灣的全民運動。

賴清德表示，台灣也有不少優秀的棒球員，例如剛和運動家球隊簽約的20歲投手沙子宸。他也向球迷介紹現場應援的台灣職棒啦啦隊，並邀請大家一起為運動家隊加油，也為台灣加油。

▲樂天女孩林襄開球。（圖／樂天桃猿提供）



▲副總統賴清德以錄影方式為台灣日致詞，並登上美國職棒大聯盟。（圖／總統府提供）