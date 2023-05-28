▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）日前表示，相較國民黨的侯友宜不熟悉，北京可能傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。對此，前立委蔡正元27日表示，葛來儀這番話拉抬柯文哲，裂解「下架民進黨」的力量，國民黨參選人侯友宜恐被邊緣化，進而幫助民進黨參選人賴清德勝選。

蔡正元在節目《友話直說》中表示，葛來儀的觀察結果和他很相近，他發現北京的媒體報導台灣選舉時，談到柯文哲比較多、侯友宜比較少，對侯友宜比較陌生。他認為，「葛來儀爆這個料，態勢上是對賴清德有利的」，因為會拉抬柯文哲的聲勢，下架民進黨的族群中，郭粉和深藍會改相信柯文哲帶來兩岸和平的機率比較高，「北京願意接納的人，發生戰爭的機率就不高。」

蔡正元指出，如此一來，侯友宜的選票就會跑到柯文哲，柯文哲的民調就會上升，「侯柯配」就越難成立，而侯柯配沒有希望，就是幫助到賴清德。他直言，下架民進黨這個頭號品牌如果變成柯文哲，侯友宜可能就會被邊緣化，「所以葛來儀這番話，會拉抬柯文哲，也裂解下架民進黨的力量。」

針對葛來儀的說法，柯文哲解讀後表示，是指「柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人」。但葛來儀26日也發推特批評，柯文哲並沒有說實話，「我說的是北京支持他，我並沒有說我支持他，我也沒有說他是唯一能恢復跟北京溝通的人。」