越南藥頭賣毒咖啡包　還盜用廖老大圖像！想尿遁仍被逮

▲士林警方逮捕涉販售毒咖啡包的阮姓越南籍藥頭。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林警分局日前進行網路巡邏，發現有藥頭透過網路交友軟體tinder販售毒品咖啡包，警方接獲情資立刻與北市萬華分局、彰化縣彰化、和美分局共組專案小組擴大偵辦，唯藥頭為規避警方查緝，除交易地點不斷更換、也對貿然求購買家身分嚴加過濾，犯案手法相當謹慎，警方只能按兵不動持續監控。

專案小組歷經長期埋伏蒐證，掌握該集團組織結構，5月16日在彰化市金馬路某釣蝦場外逮捕越南籍阮姓主嫌（26歲、經查無前科）及姚姓、林姓兩名送貨小弟（23歲），阮嫌見警上門，打算要求小便藉故離開，但仍遭眼尖警方逮捕；警這次專案查其行動，總計逮捕3名販毒集團成員到案。

警方並當場查獲毒品K他命咖啡包達500包，重量達1.8公斤及聯絡手機等贓證物，該集團為求生意興隆，還把毒咖啡包設計成當下火紅的「賽車教父廖老大」及豪車「邁巴赫」的LOGO，藉此吸引顧客；阮男並以每次送貨5千元代價聘僱兩名小弟當販毒集團交通成員，警訊後依毒品危害防制條例將3人送彰化地檢署偵辦，阮男獲5萬元交保、兩名送貨小弟訊後飭回。

士林警方表示，從今年分局長黃水願上任以來，將緝毒工作列為治安重點項目，轄區警方從年1月迄今，共查獲網路販毒集團5案、藥頭8人、毒品咖啡包1437包、毒品分裝場1案，全力打擊不法犯行。

【其他新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



