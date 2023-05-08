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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲把醉漢揍到腦出血！開車逃逸遭警拔槍攔截　狼狽趴地畫面曝光

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市新店8日傍晚發生一起傷害案件，28歲周姓男子在民族路買飲料時，遇到38歲陳姓男子酒醉胡言亂語，並持手機朝他錄影，雙方發生口角，演變成互毆。事後，周男開車逃逸，不僅遭警方火速舉槍圍捕，還被搜出一包1.5克K他命。

新店警分局江陵所8日下午5點29分接獲民眾報案，民族路123號前發生傷害案件，立即派員查處。不過，警方到場時，只見陳男一人倒臥在地，且臉部瘀傷，因此率先通報119將人送往慈濟醫院救治。經院方診斷，陳男腦出血需留院觀察，暫時無法製作筆錄。

目擊民眾告訴員警，2名男子不明原因突然互毆，另一人已駕車逃逸。警方得知後，立即通報線上警網攔截追緝，最後經舉槍嚇阻，總算在秀朗橋往中和方向成功攔停周男車輛。

▲▼毒蟲把醉漢揍到腦出血！開車逃逸遭警拔槍攔截　狼狽趴地畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警員舉槍攔截，周嫌乖乖趴地就範。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

經比對，周男衣著特徵與報案民眾供述、監視器畫面相符，且手部有挫傷及血跡，因此依傷害罪準現行犯逮捕，並附帶搜索，當場起出三級毒品K他命1包，重量1.5公克，帶回派出所偵辦。

周嫌供稱，當時他在案發現場買飲料，不料陳男酒後在街道上胡言亂語，還持手機朝他錄影，讓他一時情緒失控動手打人，最後演變成互毆。警方訊後依傷害罪嫌移送台北地檢偵辦；持有三級毒品部分，另行函請裁罰。

▲▼毒蟲把醉漢揍到腦出血！開車逃逸遭警拔槍攔截　狼狽趴地畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼毒蟲把醉漢揍到腦出血！開車逃逸遭警拔槍攔截　狼狽趴地畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

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