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勞動部台南辦徵才活動　科技大廠祭出高薪搶才

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日於南紡購物中心-1樓南紡廣場舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日於南紡購物中心-1樓南紡廣場舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日於南紡購物中心-1樓南紡廣場舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動，共有39家優質廠商，釋出超過1500個工作機會。

其中南部科學園區多家科技大廠拋出高薪尋找人才，如錸恩帕斯科技、直得科技、緯穎科技、台灣穗高科技及艾爾斯半導體等，都祭出月薪40K起跳尋求各類工程師，希望留住台南在地人才，並延攬外地民眾前來尋職定居。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日於南紡購物中心-1樓南紡廣場舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應畢業季到來，為幫畢業青年銜接職場，幫企業補實人才，及協助待業民眾順利就業，永康就業中心特別邀集39家廠商，首度於周六晚間辦理大型徵才活動，開發超過1500個工作機會，其中有超過800個職缺薪資達35K、95%職缺不限工作經驗，活動開始就吸引許多青年與民眾到場投遞履歷卡位，和廠商面對面加速錄取成功機會，估計參與人數超過700人。

台灣穗高科技是全台規模最大的鋁合金材料開發公司，主要供應運動、消費性電子(蘋果供應商)、汽機車、航太等產業，在南部科學園區共有4個廠區，台灣穗高科技人資部門表示，去年下旬因國外疫情趨緩，航太業景氣復甦，相關產品訂單大增、產能需求增加，公司廠房也因應訂單進而擴建，本次徵才共釋出120個職缺，要找各類工程師及產線作業人員，其中航太專案工程師更是開出月薪最高68.4K要找相關專業人才，吸引不少待業民眾投遞履歷。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，27日於南紡購物中心-1樓南紡廣場舉辦「就YA市集來七逃」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家鄉在台南的嘉義大學大四生陳同學，在社群媒體上看到徵才訊息，她表示為了畢業後立馬接軌職場，今日特地來跟廠商面對面投遞履歷，希望順利找到行政相關職缺順利回鄉就業；現場除徵才活動外，主辦單位也準備早鳥禮贈送、線上簽到禮與賈好嘉闖關活動，還設置樂活專區邀請微型創業鳳凰單位、多元單位、庇護工場設攤展售，及職訓成果展示的DIY手作體驗，活動相當熱鬧。

若青年尚未瞭解自身職涯方向，雲嘉南分署轄下各就業中心都有提供職涯心理測驗、職涯諮詢、履歷健檢及面試技巧指導等，並推出多項補助方案，包括就業津貼、學習獎勵金與職訓課程等，歡迎尋職青年運用政府資源順利接軌職場；待業民眾若錯過今天徵才活動也不用擔心，雲嘉南分署的相關徵才資訊，都會揭露在雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)訊息中心及台灣就業通，歡迎有需求的民眾上網查詢。

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