怎麼了？　綠委突喊「退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」

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蔡易餘突喊退黨可以嗎？　「這輩子最討厭民進黨的一天」

▲▼ 立委蔡易餘與擬參選人陳冠廷共同黨內登記 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨立委蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委蔡易餘（27日）凌晨突然在臉書發文表示，「我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！」更在留言處指出「那我退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」支持者也紛紛留言關心，外界也猜測是否跟昨日選罷法修法有關，對此，蔡易餘稍早澄清發文一事與選罷法無關。

蔡易餘清晨突然在臉書發文指出，今天跟很多人說，自己就是打仔個性的人，「你跟我說什麼事，我就會受不了現實幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以⋯我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以。」

蔡易餘甚至在留言處表示「那我退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」讓支持者相當憂心，紛紛關心怎麼了。外界推測和昨選罷法修法有關，也有媒體以此為報導，更稱蔡易餘在排黑條款表決時跑票。

蔡易餘稍早則澄清，這是不實報導，自己在臉書發文與選罷法投票無關，沒有媒體查證情況下，就發布這個新聞，「也沒問我一下以求衡平，烏龍又烏龍！再來，昨天的投票中，針對民進黨團的版本，我也按下同意票，何來跑票問題，中天不應該用這種錯誤報導，造成社會紛亂。沒有查證事實，看我臉書亂解讀編故事，易餘嚴正反對媒體亂象。」

至於發文原因，記者稍早致電蔡易餘，至截稿前仍未取得回應。

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