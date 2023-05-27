日海邊出現「焦黑嬰屍」！他見白煙靠近　才知竟是火燒嬰兒

▲日本海邊出現遭到焚燒的嬰兒屍體。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣沼津市27日上午有民眾在一處海岸發現一具燒焦的嬰兒屍體，因此通報警察。目擊民眾指出，一開始從遠處看到有白色濃煙，覺得很奇怪，走近查看才發現竟是在焚燒嬰兒屍體。

根據《靜岡新聞》報導，靜岡縣警方27日上午6時45分左右接獲通報稱，有人在沼津市的千本濱海岸發現一具嬰兒屍體，且正在燃燒。警方獲報後隨即趕往現場，並在沙灘上發現部分因燃燒而焦黑的嬰兒屍體，不過由於屍體遭到毀損，暫時無法確認死嬰的性別。

向警方通報的目擊民眾當時正在海邊釣魚，但是卻突然看到有陣陣濃煙，他心想海邊通常沒有人會在此生火，驚覺有異，因此便靠近查看，同時回報警察。

事發現場位於JR沼津車站西南方1.6公里的海岸，警方到場後已經圍起封鎖線，並且覆蓋藍色塑膠布，同時展開鑑識作業。此案目前則定調為屍體遺棄，將持續深入搜查，同時也會將嬰兒屍體交由法醫相驗，以確定詳細死因。