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韓亞艙門已加壓！71樓高空仍被打開引質疑　專家解密「1重要關鍵」

▲▼ 韓亞航空客機艙門在空中打開，一名男乘客被捕。（圖／路透）

▲ 韓亞航空客機艙門在空中打開，一名男乘客被捕。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

韓亞航空一架客機26日發生恐怖意外，一名男乘客在飛機降落到700英尺（約為71層樓高度）時，突然強行開啟逃生門，造成9人呼吸困難送醫。事後，有人質疑飛行中的機艙機通常已被加壓，為何乘客輕易就能打開艙門，而《華盛頓郵報》在採訪了多位專家後，總結出了以下答案。

南加州大學維特比工程學院指導員莫斯（Doug Moss）表示，飛機在大約3萬5000英尺高空中飛行時，為了讓乘客得以正常呼吸，客艙都已經過密封加壓，飛機艙門也因飛機內外氣壓差難以被強行打開。

《機長, 我有問題》（Ask a Pilot）作者史密斯（Patrick Smith）和安伯瑞德航空大學（Embry-Riddle）助理教授托馬斯（Bob Thomas）也證實，飛機艙門每平方英尺要承受的壓力高達1100磅（約500公斤），「一個人打開艙門需要耗費的力氣根本是天文數字」。

然而，北達科他州大學（North Dakota）副教授威爾遜（Nick Wilson）指出，韓亞航空的男乘客之所以能成功打開艙門，導致強風不斷灌進艙內，是因為飛機當時已下降至700英尺（約213公尺）左右的高度；飛機在較低的飛行高度時，內外的壓力差變得比較小，機艙所承受的壓力也相對較低，因此這是艙門在空中得以被打開的重要關鍵。

美國航空公司（American Airlines）聯合飛行員協會發言人塔耶（Dennis Tajer）表示，「雖然乘客在飛行中突然打開艙門的成功率不高，但我們仍應嚴厲譴責相關行為，因為這不僅會帶來危險，而且這已經可以稱得上是襲擊行為。」

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