韓媒狂報「大王具足蟲拉麵」　嚇壞一票網友！真實反應曝光

▲ 拉麵公子「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

記者陳宛貞／編譯

台灣知名拉麵店「拉麵公子」推出的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」紅到國外，南韓媒體爭相報導，視覺效果震驚眾多網友，在網路上掀起討論。

南韓《YTN》、《MBN》、《每日經濟》、《朝鮮日報》、《中央日報》、《國民日報》、《紐西斯通訊社》等多家媒體26日都報導「大王具足蟲拉麵」消息，標題提及「視覺效果驚人」、「一碗要價6萬4000元韓幣」、「海蟑螂拉麵」，其中許多留言破百。

韓媒介紹，「大王具足蟲拉麵」是台北遼寧夜市的拉麵公子針對熟客推出的限定菜單，這種深海甲殼類不會出現在南韓海域，主要生活在太平洋、印度洋等黑暗的深海中，以海洋動物屍體為主食，因此又有「深海清道夫」之稱。

《中央日報》也根據業者說法提到，照片中大王具足蟲的殼只是裝飾用，不會用來燉湯，湯頭是以雞白湯再加入大量小卷熬煮，混和4種鰹節類食材及多款水產乾物，風味溫和、韻味醇厚。

然而，南韓網友看到照片紛紛留言直呼，「一看到馬上飆髒話」、「讓牠好好清理海洋不好嗎」、「雖然只是裝飾還是很倒胃口，顏色跟長相都是」、「光看都想吐」、「送我我也不吃」、「為什麼要抓走深海清道夫」。

不過也有不少網友認為，「龍蝦也是一樣道理」、「名字叫『深海龍蝦』可能會好一點」、「老實說身為韓國人雖然無法理解，但這就跟歐洲人覺得韓國人生吃螃蟹很噁沒什麼差別」、「外國人也覺得韓國人吃蠶蛹很噁」。