日本九州癌症中心驚傳一氧化碳中毒　9人送醫

▲九州癌症中心傳出一氧化碳中毒事故。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

日本福岡縣福岡市的九州癌症中心27日上午疑似發生一氧化碳中毒事件，總計9名男女緊急送往其他醫院接受治療，所幸全員目前意識清楚。

綜合NHK、產經新聞等報導，事發於27日當地上午10時過後，九州癌症中心2樓營養管理室洗碗區出現人員身體不適的狀況，先有4人疑似一氧化碳中毒送醫，接著又有5人出現同樣症狀。已知這些人當時正在進行餐具清洗作業。

當局獲報後，消防車、警車、天然氣公司車輛陸續抵達現場，總計9名20多歲至70多歲男女搭乘救護車前往其他醫院。警消單位已針對這起事件展開調查。