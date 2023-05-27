飛機71樓高空「開著門降落」！韓亞男乘客恐關10年　座位宣告停賣

▲ 飛機安全降落後，暈倒的乘客緊急送醫。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓韓亞航空26日發生乘客強行開啟逃生門的恐怖事件，當時飛機仍在700英尺（約213公尺）高空，造成9人呼吸困難送醫。擅自開門的30多歲男子恐怕觸法，最重可判處10年徒刑。業者事後也緊急宣布，同型號客機除非滿座，否則最靠近該扇逃生門的座位將停賣。

根據《韓聯社》，韓亞航空編號OZ8124客機26日上午載著194名乘客及6名機組員自濟州機場出發，當地中午12時45分即將降落大邱機場前，逃生門竟被一名男乘客強行開啟，造成10餘名乘客出現呼吸困難症狀，飛機維持艙門打開的狀況下安全降落後，其中9人送醫治療後出院。

南韓《航空保安法》第23條規定，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，其中操作艙門者據第46條可處10年以下有期徒刑，航警及交通部正合力調查男子是否違反該法。

▲ 涉嫌擅自開門的男乘客被捕。（圖／路透）

綜合JTBC、EDAILY等韓媒，根據韓亞及南韓國土交通部，事發時飛機雖再2到3分鐘就要落地，飛行高度仍有700英尺，相當於71層樓高。

韓亞說明，由於機艙內外壓力落差，逃生門應該很難打開，但因當時即將降落，壓力減低，才會變得較容易打開，且機上並非所有逃生門邊都有安排空服員，被男子打開的這扇門邊就沒有配置空服員座位，空服員欲制止時已經太晚。

▲ 座位圖可見，A321-200分別為174席及195席的配置下，26A及31A離逃生門相當近。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

這架客機機型為空中巴士A321，事發後韓亞也於26日晚間緊急通知所有員工，未來A321除非滿座，否則為安全起見，不會銷售該名男子當時乘坐的座位，維持空席。因為該座位距離逃生門非常近，就算不解開安全帶，乘客在位子上伸手便可觸及逃生門拉桿。