蔡英文親頒褒揚令！　表彰林淑雅推動人權付出與貢獻

▲總統蔡英文頒贈靜宜大學老師林淑雅褒揚令。（圖／總統府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台中捷運日前發生建案施工吊臂掉落中捷軌道，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難。對此，總統蔡英文27日上午前往嘉義市立殯儀館親頒褒揚令，表彰靜宜大學老師林淑雅致力推動人權及原住民族公共事務的付出及貢獻。

蔡英文首先頒發褒揚令，由林淑雅胞兄林世昌先生代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，蔡英文也向家屬慰問致意。包括監察院長陳菊、司法院長許宗力、原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、客委會主委楊長鎮、法務部次長蔡碧仲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台中市副市長王育敏、立法委員陳明文、蔡易餘、王美惠、陳椒華、邱顯智、王婉諭、洪申翰及蔡培慧等人皆出席。

褒揚令全文如下：

靜宜大學老師林淑雅，槃才亮直，敏練慈愷。少歲卒業國立台灣大學法律學系，繼獲法律學研究所碩、博士學位，專攻原住民族研究。嗣執教靜宜大學法律學系，春風化雨，啟迪化育。抱持正義襟懷，致力維護弱勢人權，歷任台灣人權促進會秘書長、國際特赦組織台灣分會、西藏台灣人權連線理事長、環境權保障基金會董事長、總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員等職，宣勤竭智，功成不居。獻身社會運動，為蘇建和三人冤案奔走救援、參與樂生療養院案國賠訴訟並促成漢生法案立法等，康濟折衝，計不旋踵；倡議國家與原住民族新夥伴關係，強調原住民族主體性，義助司馬庫斯風倒櫸木訴訟案、推動開設靜宜大學原住民族文化碩士學位學程，勞思畢慮，洞見癥結。復力促瑞典博物館、賽德克民族議會與靜宜大學跨國合作，陪伴原住民族實現美好願景。詎料夙志方展，盛年驟逝，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用彰馨賢，而表遺徽。