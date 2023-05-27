《礦業法》耗時6年三讀通過　蔡英文：政府保障原住民權利決心

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院26日三讀通過《礦業法》修正案，總統蔡英文27日表示，此次修法，是政府要加強礦業管理和保障原住民族權利的決心，她要感謝公民團體與國會的朝野立委，斡旋協調、扛住壓力，並在這屆會期結束前，回應眾多國人的期待。希望透過此次修法，台灣美麗的山林環境、原住民族部落及礦業業者，可以重建平衡的關係，朝永續發展的路前進。

《礦業法》修正案的6項修法重點包含：刪除霸王條款（採礦不需經地主同意、申請展延原則核准等）、增訂停止採礦要件、補辦環評、採礦開發各項文書資訊公開供全民監督、原住民族諮商同意指引，以及回饋機制。

蔡英文今日透過臉書發文表示，立院昨日三讀通過《礦業法》修正案，歷經6年的討論，付出了很多細心和耐心，感謝一路努力的公民團體與國會的朝野立委，斡旋協調、扛住壓力，並在這屆會期結束前，回應眾多國人的期待。

蔡英文指出，這次的《礦業法》修法，是政府要加強礦業管理和保障原住民族權利的決心。修法重點刪除了展限的霸王條款，也納入控管機制，並改革礦場環評制度，要求業者補辦環評，後續也會訂定原住民族諮商同意權的指引，將權利保護落實在法規中。希望透過這次的修法，台灣美麗的山林環境、原住民族部落及礦業業者，可以重建平衡的關係，朝永續發展的路前進。

蔡英文強調，修正《礦業法》代表了對環保的重視，立院日前也三讀通過了《海洋污染防治法》的修法，對於海洋污染的行為，罰鍰從原先最高的150萬元提高到1億元。另外，《原住民族健康法》、《海洋產業發展條例》也都在昨天三讀通過，這些努力，都是政府為了照顧人民及產業，同時讓環境永續，也為台灣下一個階段的發展打好基礎。