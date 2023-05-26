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林佳龍出席「2023歐洲日晚宴」　強調：促進台歐各領域交流

▲▼林佳龍陪同蔡英文出席「2023歐洲日晚宴」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍陪同蔡英文出席「2023歐洲日晚宴」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹宜庭／台北報導

歐洲商會25日在台北舉辦「2023歐洲日晚宴」，總統蔡英文與內政部長林佳龍皆出席。林佳龍表示，歐盟及其會員國議會對台灣前所未有的支持，不僅通過30多項決議、動議和聲明，還有超過15個歐洲訪團來台，成員超過150名。也藉由歐洲日晚宴的舉辦，強化與台歐夥伴關係、共同因應全球挑戰，促進雙方各領域交流，未來讓雙邊合作更加繁榮發展。

林佳龍26日表示，面對過去幾年來的疫情衝擊，供應鏈中斷、通膨與氣候變遷，台灣與世界共同努力度過了這些挑戰，也形成了更堅韌的夥伴關係。除了要感謝歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），也要恭喜歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo）再次當選。

蔡英文昨日透露，「強化台灣韌性」象徵台歐之間歷久彌新的夥伴關係，雙方的合作在政策和外交上也持續成長，歐盟除了發布「印太合作戰略」，強調印太地區對全球穩定的重要性外，也鼓勵與台灣的合作。對此，林佳龍補充，今年歐洲議會通過了《歐洲晶片法案》，也為台灣與歐盟在晶片供應鏈的安全和韌性建立了堅實基礎，包括台灣所提出的「強化歐洲鏈結計畫」，成立投資基金促進與歐洲的生物技術和電動車領域合作。

林佳龍指出，在蔡英文的領導下，台灣近來致力推動6大核心戰略產業，實現淨零排放轉型，這與歐盟的「綠色新政」和「數位轉型」計畫相互契合。歐洲商界也積極投資台灣的綠能產業，其中包括由歐洲投資的海能風電場等，能源安全和氣候變遷是全球共同面臨的挑戰，台歐之間將在這些重要領域展開更深入的合作。

林佳龍強調，去年歐盟及其會員國議會對台灣前所未有的支持，不僅通過30多項決議、動議和聲明，還有超過15個歐洲訪團來台，成員超過150名。也藉由歐洲日晚宴的舉辦，強化與台歐夥伴關係、共同因應全球挑戰，促進雙方各領域交流，未來讓雙邊合作更加繁榮發展。

▲▼林佳龍陪同蔡英文出席「2023歐洲日晚宴」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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