求愛情不只拜月老！牽紅線有專業SOP　姻緣管理有「神明團隊」

▲許多人會向月下老人求愛情運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林育綾／綜合報導

許多人求愛情運會去拜月老，不過「科技圈國師」命理師簡少年提到，其實掌管姻緣是「一整個體系」，不只是月老一位神明，而是整個神明團隊。包括「牽紅線」有引線童子、牽線郎君，不僅要確認對象，還要分頭負責拉線、綁線，再做確認，流程十分專業。

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▲台北霞海城隍廟求愛情靈驗，因為神明組合是「姻緣加姻緣」。（圖／記者蔡玟君攝）

簡少年在新書《簡少年現代生活改運書》提到，大稻埕的霞海城隍廟之所以求愛情靈驗，是因為不僅有著城隍爺，管轄著地府和陽間的事務，還有一位特別的黑面月老，這個組合可以說是「姻緣加姻緣」，「如果一個無法帶給你好運，那麼另一個就能夠接手，兩者一起將你的姻緣牽引過來。」而且「管理姻緣」其實是一整個體系，不只有一位神靈在進行這項工作，而是整個「神明團隊」。

他也分享，有一本和月老有關的經書《太上老君說月老合婚真經》，如果信眾念經，就有機會讓月老給你更多的能量。而這本經書說，「人們難以成婚，原因是有以下這些煞：孤鸞入命，寡宿同程，咸池沐浴，紅豔桃花，還有絞婚煞、破婚煞、重婚煞，最後還有離婚煞。」

簡少年說，「你會結不了婚，可能原因就是你爛桃花，或是有各種奇怪的婚煞影響。所以這一些婚煞，自然會造成你沒辦法成婚」。另一種則是屬於「多婚」的問題，包括重夫煞、重妻煞、桃花煞，講的都是「太多」而產生的問題。

▲命理師提到，要破除阻礙的感情煞，也需要神明幫忙。（示意圖／記者屠惠剛攝）

什麼都沒有是問題，有太多也是問題，因此經書中會說明這些煞如何一一破除，要破除這些煞，也需要神明來幫忙。至於哪些神明可以來幫忙破除呢？「經書上寫：至心朝禮，禳婚解煞大聖。合婚月老仙師、合婚配偶仙官、合婚合和仙師、合婚天禧星君、合婚引線童子、合婚牽線郎君。」

他提到，這些被列出的神明，全部都負責掌管感情運，跟很多人原先想像的：只有一位月老走過去、把紅線牽起來、綁起來，完全不同。

▲牽紅線其實也有專業流程。（示意圖，《月老》劇照／麻吉砥加電影提供）

而就連牽紅線也有「專業流程」，他分享，有引線童子、牽線郎君，首先會確認牽線對象是哪兩位，有名字、清楚對象後，負責派線的就會將線派出去了；而線發出去後，就有負責拉線的要將線拉好，另一個負責綁線的就負責綁好，最後還有一位神明做確認。整個流程、細節非常完善。

簡少年提醒，這就是為什麼會說，不是只要拜月老而已，因為中間的所有過程都要靠神明幫忙，以免中間有環節出錯，例如拿錯線、綁線沒綁緊、沒綁對，認錯名字⋯等。「因此，在整個道教體系裡，求姻緣不是只要拜月老，你在唸這段真經的時候，都要靠著這些神幫忙，才能去掉那些煞。」

▲《簡少年現代生活改運書》鼓勵讀者從日常生活的作為出發，就能夠為自己打造好運。（圖／時報出版）