　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求復合找上黑魔法！女被下咒狂撞門找男友　下符男得怪病後果超慘

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女被下咒之後，不吃飯也不睡覺，瘋狂抓頭髮、撞門，想去找男方，（圖／記者周亭瑋攝）

記者林育綾／台北報導

很多人失戀、被分手時，因過度傷心想求復合，甚至會跑去求算命師或道士，尋求法術咒法，不過「新創科技圈國師」命理風水師簡少年勸阻「一律不要」！他遇過有人嘗試「黑魔法」卻受到業力懲罰，一個男生對劈腿的女友下咒，讓女生每天不吃飯也不睡覺，甚至撞門和尖叫，就為了去找他；最後這位下符男也遭到天譴，不但得怪病，又事業失敗，非常倒霉。

簡少年在《簡少年現代生活改運書》分享，常有人來詢問他能否用和合咒等咒法、法術，來幫助他們與男女朋友重修舊好，不過他曾見過一個案例，一個男生對於女友劈腿提分手放不下，於是就去求法術對女方下咒，「女生被下咒之後，每天吃不下飯，睡不著覺，一定要見到男生才活得下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來女方爸媽下令不准她去找男生，把她關在家裡，她甚至不斷抓門、敲門、撞門，還抓頭髮、尖叫，只為了要出去見那位男生。剛開始女方爸媽想找心理醫生來看，但她完全不配合，便改去找廟裡問事。

道士聽了說，「你女兒被人下咒了！」後來廟方給了一個東西，放在女兒枕頭下，做個結界。剛開始，女生就像真的醒過來，恢復正常；沒想到一出家門，脫離結界，又瘋狂跑去找男方，繼續黏在男生的身邊。

女生的爸媽看女兒變這樣，再次去找道士，道士就和那位下晝的男生通話，跟他說，「用符咒做這件事，日後這道符會產生的業力有什麼，你是不是不知道？」並補充，如果不相信的話，可以去廟裡問，當這件事情背後理由天理不容，而這道符被破的時候，他會受到一些業力懲罰。

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲下咒的男子後來生怪病，下場超慘。（圖／記者鄺郁庭攝）

簡少年描述，當時男生聽了就趕緊回去廟裡問，果然是真的，但想要解咒還得再付一筆錢，男生覺得對方是想趁機敲竹槓。最後女生的爸媽想盡辦法，把她帶來廟裡，老道長作法後，女生先是一陣狂吐後就回歸正常，好像突然清醒一樣，自己也不清楚發生什麼事。不過那位下符男後來生了怪病，事業失敗，非常倒霉，從此再也沒有來糾纏，也沒再聯絡了。

簡少年勸讀者，不要靠近這種「黑魔法」，他也透露自己常收到粉絲詢問，「能不能作法跟前男友復合？」而他勸「一律建議不要」，「第一是，你永遠不知道，如果遇上心術不正的道士，更糟糕的後果會是什麼；第二是，妳現在是因為還在情緒中，很想要復合，但萬一有一天妳不愛了呢？如果能以物理解決問題的，建議都不要靠玄學。」

▲《簡少年現代生活改運書》分享日常生活的好運方法。（圖／時報出版）

簡少年現代生活改運書》分享，命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要，而「改運」其實一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造。該書由時報出版發行。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台灣首位登上《JUMP》漫畫家陷家暴疑雲　沉默1天發聲了
快訊／郭台銘稱「大小姐」阻擋買疫苗　民進黨回應了
挺侯大會席開88桌！　2大咖擬出席
搬家工上人妻！　懷孕了不想拿掉
醫生暴力拔斷「初生女兒頭」　妻生完收斷脖屍崩潰
遭疑穿假貨　王思佳忍3天開嗆了！
等妻好起來後「一家三口再去景點玩」　父悲痛：我女兒不可能回來
快訊／新北工地意外　34歲男跌到B3慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

求復合找上黑魔法！女被下咒狂撞門找男友　下符男得怪病後果超慘

年度限定！「宜蘭伯朗大道」彩繪稻田再現　小鹿+造型風箏超療癒

高雄「7天3度停電」惹民怨　台電曝原因！2次是大雷雨害的

訂完位「我姓雙木林」　店員全聽成1字尷尬！苦主：放棄掙扎了

星宇飛洛杉磯「起飛前3分鐘」才認飛不了！旅客怒揭真相：看清了

母親節車流多1成！國5祭北上高乘載　好走時段出爐

6歲童「這幅畫」讓老師嚇壞！急叫家長到校...網知真相後大讚

疾管署示警2疾病！腸病毒正式進入流行期　流感再增2死、28重症

4千志願役「寧願賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝光

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

周杰倫香港開唱！大秀花式籃球　「哼哼哈兮」飆《雙截棍》超嗨

三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

求復合找上黑魔法！女被下咒狂撞門找男友　下符男得怪病後果超慘

年度限定！「宜蘭伯朗大道」彩繪稻田再現　小鹿+造型風箏超療癒

高雄「7天3度停電」惹民怨　台電曝原因！2次是大雷雨害的

訂完位「我姓雙木林」　店員全聽成1字尷尬！苦主：放棄掙扎了

星宇飛洛杉磯「起飛前3分鐘」才認飛不了！旅客怒揭真相：看清了

母親節車流多1成！國5祭北上高乘載　好走時段出爐

6歲童「這幅畫」讓老師嚇壞！急叫家長到校...網知真相後大讚

疾管署示警2疾病！腸病毒正式進入流行期　流感再增2死、28重症

4千志願役「寧願賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝光

「媽的」好歡樂！吳宗憲三度合體新加坡直播天王王雷　樂華夜市熱鬧開賣

網銀「約定轉帳」成詐騙溫床　非本人帳號將改為「次二日」入帳

獨／被藍營設定大安區選戰「假想敵」　范雲點關鍵：很有機會翻轉

三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

郭台銘稱「警總要回歸」 　侯友宜：回歸民防法

別被數字綁架！營養師點出體重浮動的「8個原因」

和李多慧「后不見后」？　林襄揭私下互動「送寫真集」回禮：希望她想要！

叫不到計程車！身障男天后宮前無助徘徊　警暖心助返家

林志穎受傷右手簽名出現停頓　陸網瘋傳影片…鐵粉心疼「手還沒好」

宋家豪相隔2週回一軍　樂天金鷲監督有期待

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

3歲女童被撞死！百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

台百萬YTR飛國外約會美女　被當地人罵「滾回中國」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

更多熱門

相關新聞

不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

不滿女友「沒穿內褲」健身　妹子秒懂喊冤

運動風正夯，街上偶爾會看到穿著運動內衣、瑜伽褲就出門的妹子。就有男網友困擾表示，女友都直接套上緊身褲，不穿內褲就去健身房運動，他不解之餘也有點不開心，聽見女友說「不穿很涼又舒服，有時候還有點興奮」，他更是傻眼。不過，看到貼文後，一票都力挺原PO女友，「為什麼換性別就換思考模式？」

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

陸情侶全裸離奇死因曝光！

陸情侶全裸離奇死因曝光！

命理師：財運好跟腎臟脾胃有關

命理師：財運好跟腎臟脾胃有關

闖浴室見男友DIY　她一看影片竟是「與閨蜜大玩3P」：有20支片

闖浴室見男友DIY　她一看影片竟是「與閨蜜大玩3P」：有20支片

關鍵字：

黑魔法下咒復合情侶簡少年

讀者迴響

熱門新聞

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面