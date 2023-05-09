求復合找上黑魔法！女被下咒狂撞門找男友　下符男得怪病後果超慘

▲女被下咒之後，不吃飯也不睡覺，瘋狂抓頭髮、撞門，想去找男方，（圖／記者周亭瑋攝）

記者林育綾／台北報導

很多人失戀、被分手時，因過度傷心想求復合，甚至會跑去求算命師或道士，尋求法術咒法，不過「新創科技圈國師」命理風水師簡少年勸阻「一律不要」！他遇過有人嘗試「黑魔法」卻受到業力懲罰，一個男生對劈腿的女友下咒，讓女生每天不吃飯也不睡覺，甚至撞門和尖叫，就為了去找他；最後這位下符男也遭到天譴，不但得怪病，又事業失敗，非常倒霉。

簡少年在《簡少年現代生活改運書》分享，常有人來詢問他能否用和合咒等咒法、法術，來幫助他們與男女朋友重修舊好，不過他曾見過一個案例，一個男生對於女友劈腿提分手放不下，於是就去求法術對女方下咒，「女生被下咒之後，每天吃不下飯，睡不著覺，一定要見到男生才活得下去。」

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後來女方爸媽下令不准她去找男生，把她關在家裡，她甚至不斷抓門、敲門、撞門，還抓頭髮、尖叫，只為了要出去見那位男生。剛開始女方爸媽想找心理醫生來看，但她完全不配合，便改去找廟裡問事。

道士聽了說，「你女兒被人下咒了！」後來廟方給了一個東西，放在女兒枕頭下，做個結界。剛開始，女生就像真的醒過來，恢復正常；沒想到一出家門，脫離結界，又瘋狂跑去找男方，繼續黏在男生的身邊。

女生的爸媽看女兒變這樣，再次去找道士，道士就和那位下晝的男生通話，跟他說，「用符咒做這件事，日後這道符會產生的業力有什麼，你是不是不知道？」並補充，如果不相信的話，可以去廟裡問，當這件事情背後理由天理不容，而這道符被破的時候，他會受到一些業力懲罰。

▲下咒的男子後來生怪病，下場超慘。（圖／記者鄺郁庭攝）



簡少年描述，當時男生聽了就趕緊回去廟裡問，果然是真的，但想要解咒還得再付一筆錢，男生覺得對方是想趁機敲竹槓。最後女生的爸媽想盡辦法，把她帶來廟裡，老道長作法後，女生先是一陣狂吐後就回歸正常，好像突然清醒一樣，自己也不清楚發生什麼事。不過那位下符男後來生了怪病，事業失敗，非常倒霉，從此再也沒有來糾纏，也沒再聯絡了。

簡少年勸讀者，不要靠近這種「黑魔法」，他也透露自己常收到粉絲詢問，「能不能作法跟前男友復合？」而他勸「一律建議不要」，「第一是，你永遠不知道，如果遇上心術不正的道士，更糟糕的後果會是什麼；第二是，妳現在是因為還在情緒中，很想要復合，但萬一有一天妳不愛了呢？如果能以物理解決問題的，建議都不要靠玄學。」

▲《簡少年現代生活改運書》分享日常生活的好運方法。（圖／時報出版）

《簡少年現代生活改運書》分享，命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要，而「改運」其實一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造。該書由時報出版發行。