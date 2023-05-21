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台南首辦「月老牽良緣」單身聯誼　黃偉哲盼聖母廟月老幫忙牽好姻緣

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，透過月老加持牽線，讓參加民眾覓得好姻緣，市長黃偉哲21日特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長並帶領參加民眾，從月老加持過的紅線當中，抽出午餐時間的座位。市議員蔡麗青、李啟維也共襄盛舉，祝福有情人終成眷屬。

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝鹿耳門聖母廟與市府攜手，共同促成這場單身聯誼活動，為好姻緣牽起紅線。這場活動一開放報名就吸引許多單身男女踴躍報名，他並打趣地說，市府過去舉辦許多就業博覽會媒合市民就業，期盼今日的聯誼活動，媒合率也能衝破50％，讓參加的120位朋友有機會認識彼此，促成交往的機會。

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局表示，由於工作忙碌、經濟因素導致現代民眾有越來越晚婚的現象，為了幫助廣大未婚男女覓得心目中的良緣，市府今年首度舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊」單身聯誼活動，期盼打造台南成為一座愛的幸福城市。

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的活動藉由輕鬆的互動小遊戲，相互交流進一步拉近彼此的距離。黃偉哲市長並帶領參加民眾，從月老加持過的紅線當中，抽出午餐時間的座位，有機會與不同人一起享用「愛的特色料理」。

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局指出，單身聯誼不僅只是一個活動，更是市府推動婚姻與家庭政策的重要一環，特别感謝正統鹿耳門聖母廟大力配合，為單身男女提供了一個尋找戀愛契機的平台，讓大家有機會勇敢追尋自己的幸福，並找到那個真正屬於自己的人，開啟人生的新篇章。

▲台南市政府攜手鹿耳門聖母廟月老殿首次舉辦「月老牽良緣」單身聯誼活動，市長黃偉哲特別出席，祝福每一位單身男女，在月老的見證下，搭起第一步友誼的橋樑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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