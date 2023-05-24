廟裡拜完就走人？命理師曝「大家都做錯」：神明可能有話要說

▲拜拜完千萬別直接離開，應先詢問神明，得到同意後再走。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者林郁婷／綜合報導

到廟裡拜拜是不少民眾的心靈慰藉，不過大多數人拜完就直接離開了，對此，命理專家簡少年表示這是不對的，因為「神明可能還有話要說」，正確作法是拜完後問神明「可以走了嗎？」擲筊得到聖杯才能離開。

簡少年在節目《命運好好玩》中指出，進去廟裡一定要有禮貌，首先要先擲筊請示神明能不能問問題，接著抽籤詩，大部分人拿到籤詩後就走了，但其實這是不對的，「這時候應該要問神明可不可以走了？」

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簡少年也分享親身經歷，有一次他拜完母娘後詢問可不可以走了，沒想到得到回答是不可以，他接著問「那可以抽籤嗎」，母娘也說不可以，他又問「那我現在就是跪在這嗎？」神明給他一個聖杯表示對，於是他就跪了大約10分鐘，再次擲筊請示「我可以起來了嗎？」這時神明才同意。

簡少年透露，沒想到他一走出去，就遇到一位師姐邀請他參加鑽轎底活動，他想到母娘要他多待10分鐘，應該就是為了這件事，鑽完轎底後又遇到一位大哥，大哥還認出他，並請他幫忙錄影分享來拜拜的原因，事後將影片傳到所有信徒的Line群組，讓他知名度大增，簡少年直呼「神明自有祂的安排」。

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