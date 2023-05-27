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幕後／「貫徹賴清德意志」選罷法排黑衝擊大選　福禍猶在未定之天

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院26日三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，加嚴候選人參選門檻，修法之嚴也引起各界討論，甚至在昨日朝野表決前，民進黨上午黨團大會就罕見上演表決大戰，最終通過支持行政院版本，有綠委贊同黨主席賴清德鐵腕「排黑」、也有綠委直言，修法影響到許多基層民代，樹立反黑形象的同時，也不利於黨內整合、勢必衝擊大選選情。

修法前，賴清德週三中執會提到，在野黨質疑他縱容黑金、黑道，但民進黨的標準不會因人改變，要立下最高的標準，來回應社會的期待。他強調，深切拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案。

而選罷法此次順利三讀通過，第26條關鍵條文修法有兩大深水區，包括「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」，如前總統陳水扁之子陳致中未來無法再次參選；朝野立委認為違反比例原則，應改採刑度認定。以及「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，引發違反無罪推定原則的疑慮，但最終仍表決通過。

修法通過後，2024年總統立委選舉就開始適用，受到衝擊的除陳致中外，曾涉SOGO收賄案的無黨籍立委蘇震清、曾犯「投票行賄罪」的國民黨籍立委林文瑞兩人也都在選罷法「排黑」射程範圍內，兩人恐都無緣下屆立委選舉。

對於修法，綠營黨團大會內部看法兩極，有綠委坦言，這次《公職人員選罷法》修正後，許多議員、里長下次將不能繼續競選連任，不少基層受到影響，樹立反黑形象的同時，也不利於黨內整合、勢必衝擊大選選情，是福是禍猶在未定之天。

也有與會綠委表示，特別是「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」這條爭議最大，法理層面說不通，在委員會就爭論不休、好不容易朝野達成共識卻被推翻，有點「修心酸的」。但他也坦言，現在已經不是法律問題，而是政治問題，政治判斷的對錯就是看最後結果。

民進黨立委許智傑則認為，相信排黑條款是全民共識，但拿捏到什麼程度最恰當，確實有不同意見，最直接影響的就是明年初立委選舉，甚至目前在任民意代表都可能遇到這個問題，一定會有人提釋憲，至於會不會通過？他也是畫一個問號，黨團一致決議，立院已經表決通過，既然已經通過的法律就按照這樣實施。

支持修法一派立委則指出，排黑條款受到高度矚目，必須採取最嚴格標準、徹底大破大立。議員黃守達也支持此論點，他表示，這樣的干預符合比例原則必須回到當代台灣社會的處境來思考。

黃守達直言，當代台灣社會，一方面要因應嚴重的威權滲透，一方面要重建自由平等多元價值的信心。在這樣的處境下，課予公職人員候選人更嚴格的道德標準，不只是回應大眾的期待，更是要避免中國因素透過黑、金、槍、毒侵蝕台灣社會，此時此刻，正是台灣社會需要排黑條款之際。

賴清德鐵腕推動修法，不少法界人士質疑，相關修法有違比例原則及無罪推定原則，而在各大論壇、KOL、政治社團及新聞粉專中，不分藍、綠、白支持者，絕大部分民眾都表態支持。地方民代觀察，目前輿論確實支持遠遠大於反對，也許內容還有可以調整之處，但方向絕對是正確的，「回應民眾期盼才是政治工作者的本質。」

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