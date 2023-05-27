再追淨零排放！花蓮端午首次改發生活物資券　全縣賣場可抵用

▲▼花蓮端節生活物資今年首度以物資劵方式發放。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府「幸福花蓮」端午節生活物資26日分別於新城鄉原住民多功能活動中心、秀林鄉秀林村多功能集會所、豐濱鄉公所前發放。縣長徐榛蔚在社會處長陳加富陪同下到場關懷鄉親，並親手發送生活物資券，預祝端午節快樂、平安健康。

縣長徐榛蔚表示，考量每個家庭實際所需物資不同，也避免一次性領取的重量造成不便，今年以生活物資券形式讓鄉親彈性依需求購物（菸、酒、檳榔除外）。徐榛蔚在現場也貼心提醒鄉親，颱風可能來襲，務必提前做好防颱準備。

▲▼縣長徐榛蔚到場關切發放情形並親手發送生活物資券。

花蓮縣政府今年生活物資券發放措施將邁入新的里程碑，從發放「物資」改為「生活物資券」，也改變以往發米時需耗費大量人力和物力，如米的配送與回收的車輛、搬米的人力等，並有效減少碳排量，達到「花蓮縣2050淨零碳排」的政策目標。

本次生活物資券限於花蓮縣境內可消費之店家，包括全聯、愛買、統冠、家樂福及農會超市，可消費之門市資訊請先詳閱。各店家亦配合提供各項優惠、活動及精美小禮品，數量有限，詳情依各店公告為主。

花蓮縣政府提醒，未於現場發放時間（5月26日至6月1日）領取者，可在隔日起至6月15日止（工作日），至戶籍所在地之戶政事務所領取，逾期未領取，不予補發。