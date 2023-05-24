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寒舍、乾杯「票券」擴大開賣！　調查：疫情帶動餐旅業數位轉型

▲▼▲Edenred行銷禮贈電子票券將正名為「好禮即享券」。圖／Edenred宜睿智慧提供）

▲Edenred行銷禮贈電子票券將正名為「好禮即享券」。圖／Edenred宜睿智慧提供）

生活中心／綜合報導

自去年底重啟國門後，民眾生活逐漸回到正常軌道，內需旅遊及餐飲消費熱潮再次啟動。疫情改變消費環境，國內餐旅集團紛紛積極導入數位轉型，除常見的線上點餐/訂房、外送平台、雲端餐廳、智慧管理服務外，電子票券應用也十分受到業者重視。瞄準下半年即將到來的端午連假及暑假期間的家庭旅遊商機，在台深耕超過10年的全球電子票券業者Edenred宜睿智慧，宣布與「寒舍集團」及「乾杯集團」合作，強化餐旅通路佈局。

Edenred長期布建各產業連鎖品牌，致力打造滿足食衣住行育樂的最佳電子票券體驗，因熟知台灣消費者的使用習慣，進而成為餐旅業者發行電子票券、打造數位化的最強助力。

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根據創市際《2023電子票券趨勢大調查》結果，Edenred以高達87.6% 的滿意度評價，於電子票券「品牌滿意度」居首，也獲得「品牌知名度」冠軍，更有近6成民眾使用過即享券。

調查結果也顯示，台灣民眾對於電子票券的應用多集中於超商、連鎖餐飲及百貨量販等通路上，相較之下，男性多用集中於餐飲、零售需求；女性則偏好使用於超商、購物及旅遊當中。

▲▼Edenred蟬聯台灣市場電子票券滿意度及知名度之首。（圖／Edenred宜睿智慧提供）

▲Edenred蟬聯台灣市場電子票券滿意度及知名度之首。（圖／Edenred宜睿智慧提供）

針對民眾對電子票券的使用需求，Edenred去年宣布與「Uber企業版」和外送平台「Uber Eats」，合作推出「Uber Eats 抵用券」，今年更整合Uber企業版系統加碼推出「Uber通用券」，不管是出遊想搭車或是肚子餓了想叫外送餐飲，皆可使用，全方位針對餐旅通路進行佈局。

此外，為服務企業客戶並迎接下半年連假及暑假家庭旅遊需求，Edenred攜手知名餐旅業者「寒舍集團」旗下台北喜來登、寒舍艾美等酒店推出即享券，企業員工可在於上述酒店中使用電子票券享受美饌佳餚；不僅如此，更與「乾杯集團」旗下乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、和牛47、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45，以及時藝多媒體旗下樂埔町、一號糧倉、132糧倉等老屋餐廳合作發行電子票券，拓展在餐旅領域的數位支付應用。

為提供客戶更全面的行銷禮贈票券應用場景，Edenred不僅結合跨百貨、量販、超市、超商、藥妝、餐飲、旅遊、藝文生活、3C、休閒娛樂等超過百大品牌，更打造品牌自選、面額任用的全新組合，不僅能提升收禮者使用上的自由度，也讓行銷禮贈更加實用。與此同時，為提升品牌票券服務的辨識度，Edenred也正式宣佈，即日起行銷禮贈的電子票券將正名為「好禮即享券」。

未來，Edenred也將持續擴大通路版圖，提供更加多元的品牌選擇，搭配能快速完成採購流程的平台特色，透過「好禮即享券」協助品牌提升行銷禮贈管理效率，持續鞏固Edenred作為各大企業行銷禮贈電子票券首選平台的市場定位。

▲▼▲Edenred宣布合作寒舍集團(左)及乾杯集團(右)，進一步擴大餐旅領域通路布局。（圖／Edenred宜睿智慧提供）

▲Edenred宣布合作寒舍集團(左)及乾杯集團(右)，進一步擴大餐旅領域通路布局。（圖／Edenred宜睿智慧提供）

 

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