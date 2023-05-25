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一票人嘆「忘記颱風假的感覺！」上次放假是2年前　超無感2原因曝

▲▼瑪娃颱風5/25上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風5/25上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

記者施怡妏／綜合報導

中央氣象局觀測，今年第2號「瑪娃」（Mawar）中度颱風將重回強颱之姿，且強度會更強、暴風圈也會更大，預估周日、下周一是最強時間；許多人最關心的就是「會不會有颱風假？」因為每次有颱風靠近台灣，強度都會減弱或是轉彎離開，距離上一次雙北放颱風假，是2年前的璨樹颱風。

有網友在PTT發文，「有放過颱風假的都幾歲了？」台灣的夏季常會有颱風登陸，颱風會造成水災、土石流，當雨量或風力達一定標準，就會放颱風假，「有沒有八卦版的阿公阿嬤出來講古一下，颱風假到底是什麼感覺？」

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另外也有網友發文，「上次放颱風假是什麼時候呀？」很久很久沒有聽到「颱風假」這個詞，已經忘記上一次放是什麼時候了，「這次這個颱風有機會嗎？」

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲網友好奇「上一次放颱風假是什麼時候？」（示意圖／記者李毓康攝）

對此，網友分享颱風假的回憶，「納莉颱風印象是放7天欸，不過回去要掃水」、「當年都颱風天來上班賺兩倍薪」、「印象最深的是賀伯」、「百貨公司爆滿，戲院擠滿人」、「颱風假就是先訂包廂歡唱」、「柯P（前台北市長柯文哲）執政的某一年，放了一個無感的颱風假，國賓影城擠爆」、「唯一印象只有賀伯，被逼到換地方住，近期大概是酋長（蘇迪勒）」。

事實上，雙北上一次放颱風假是2年前，2021年的璨樹颱風，達到停止上班及上課標準，9月12日放假一天，不過那天剛好是周日，加上正值新冠疫情期間，民眾只能待在家中防疫，放了颱風假卻很無感。

再上一次雙北放颱風假則是2019年，值得一提的是，當年8月的利奇馬颱風放了一天颱風假，9月的米塔颱風，也讓雙北再放一次颱風假，等於一年放了2次假。

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