吳沛憶、劉耀仁慘遭輾壓　TPOC：鄭家純網路聲量排名第一

▲吳沛憶、劉耀仁聲量慘遭雞排妹輾壓。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，下同，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

外傳民進黨高層有意徵召藝人「雞排妹」鄭家純參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，但該選區早有在地議員吳沛憶、劉耀仁等人爭取提名，引發黨內譁然。TPOC台灣議題研究中心26日分析，鄭家純、吳沛憶、劉耀仁與無黨籍參選人于美人4人網路聲量，其中，鄭家純累計獲得10萬多則網路聲量，于美人獲得3.4萬則，吳沛憶獲得1.1萬則，劉耀仁則有3600則，在4人中排名最後。

有消息指出，民進黨高層有意徵召「雞排妹」鄭家純參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，對戰以無黨籍身分投入該區立委選舉的知名主持人于美人。然而，由於在地議員吳沛憶、劉耀仁以及前議員顏聖冠等人已積極爭取該提名，因而引起綠營基層的反彈。吳沛憶公開強調自己才是「最強人選」，劉耀仁則說不如找東門市場的「豬肉西施」參選更能強化在地代表性。雞排妹受訪時則回應，「只要黨派我去哪，我就去哪，即使是金門也可以。」

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析鄭家純、吳沛憶、劉耀仁、于美人，自去年九合一大選後至今年5月24日的網路聲量。根據數據指出，鄭家純累計獲得10萬多則網路聲量，于美人獲得3.4萬則，吳沛憶獲得1.1萬則，劉耀仁則有3600則，在4人中排名最後。

TPOC台灣議題研究中心進一步分析鄭家純、吳沛憶、劉耀仁、于美人在臉書粉專的經營表現。其中，吳沛憶、劉耀仁平均每篇貼文互動數不到1000則，鄭家純約4000多則，且鄭家純發文數高達265則，吳沛憶97則，劉耀仁28則，皆以鄭家純為最多。

值得注意的是，TPOC台灣議題研究中心指出，于美人的平均互動數雖遠超其他人，在平均互動數表現最好，但因為發文數只有50則，總共創造的粉絲互動數與鄭家純相比，仍有五成多的差距。