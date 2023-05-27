他發票丟地上喊「當垃圾」！妹子拿起來對獎驚呆：中了1萬元

▲發票。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者朱祖儀／綜合報導

單數月25號是發票開獎的日子，不少人都期望有小確幸發生。一名女網友就提醒，如果期望中獎，記得不要放棄任何一張發票，因為先前就遇到有人把發票當垃圾丟掉，結果她撿起來竟然對中了1萬元，讓她相當驚喜，直喊「人生第一張1萬元發票！」

一名網友在Dcard發文表示，25號發票中獎號碼出爐後，他馬上滿懷期待打開APP對獎，不過看到一般獎0張中獎，心情瞬間盪到谷底。到了傍晚刷雲端專屬獎，才發現有3張發票中獎了，分別是買飲料、加油和借共享機車，總共中了1500元，他看到後不禁開心直呼，「活到24歲！第一次！好爽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後不少網友狂吸好運，也有人分享自己的經驗，「今年1月開獎的時候也中過2500的」、「也太好...我對了4年發票沒有中過獎」、「我有中專屬獎800塊」、「我這次是中一張一千～也好開心」、「自從越來越多人用載具之後，我的雲端發票快一年沒中了」、「我也24歲，但距離我上次中雲端已經是109年」。

但特別的是，還有女網友提醒，「請各位不要放棄人生中任何一張發票，我是認真的！！！」因為她從小到大幾乎沒有中獎運，但有一次去吃飯的時候，看到前面有一個客人把發票丟掉，她當下以為是不小心弄掉的，馬上幫忙撿起來，不料對方卻說「不要，當垃圾」，下秒又將發票丟在地上。之後她撿起來對獎，發現竟然中了1萬元，最後實領7、8000元，樂喊「人生第一張1萬元發票」。

▼被丟掉的發票中了1萬元。（示意圖／記者曾筠淇攝）