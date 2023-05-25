快訊／只花84元中千萬！全家開出2張千萬發票　中獎名單出爐

▲最新發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！112年3、4月統一發票於今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「20783987」、200萬元特獎號碼則是「04135859」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，最低只花84元就抱走千萬，200萬特獎部分也有1位幸運兒中獎。

▲▼全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家本期（2023年3-4月）中獎發票共開出2組特別獎1000萬元，分別落在高樹農會店、鹿野瑞豐店，其中，有消費者僅花費84元就幸運中大獎！特獎200萬元則開出1組，幸運得主於土城虎躍店購買蔥花麵包、綿柔鮮奶土司，僅花54元就將200萬大獎抱回家；頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得最低僅花37元購買巧克力就成為頭獎得主。

另，雲端發票專屬百萬元獎部分共開出6組，分別位於三重環南店、新莊福樂店、板橋北站店、蘆洲中原店、關廟旺萊店、新豐新庄店，其中，有消費者花費48元購買茶葉蛋及茶飲即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲112年3、4月統一發票中獎獎號。（圖／ETtoday新聞雲製作）

另，根據財政部資料，112年1、2月統一發票1000萬特別獎、200萬獎共有5人尚未領獎，其中1張1000萬特別獎在7-11「台積電門市」開出，消費金額為90元，另1張消費地點同樣在7-11，消費金額是331元。

而1、2月統一發票2百萬獎也還有3位幸運得主未領獎，消費金額由低到高，分別是387元的熊貓外送、420元在信義區的蝦皮購物消費、以及1290元在蘆洲好市多購物，財政部提醒，領獎期限到7月5日止，尚未兌獎的民眾不要錯過領獎時間。