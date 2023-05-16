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男友超愛鋼鐵人！「妹子送豪華生日禮」結局哭了　內行驚：超貴

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO送鋼鐵人模型當生日禮，男友竟一臉嫌棄。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「這種時常口出狂言的男友該放生嗎？」一名妹子抱怨，為了給男友生日驚喜，特地請假去買一隻鋼鐵人模型，殊不知感受不到男友的開心，竟還反問原PO「還是能轉賣去買另一款？」一席話讓原PO氣炸了。文章曝光後，引來千名網友力勸放生，更釣出內行驚回「這隻也不便宜捏！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，男友是鋼鐵人的忠實鐵粉，曾向原PO說過想買幾款厲害的模型，但礙於價格太貴，因此男友遲遲沒有下手收藏。對此，原PO心血來潮，記得男友提過某一款模型，「提前做了很多功課，還請了半天假自己跑去幫他買」，沒想到男友的反應讓原PO傻眼至極。

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男友拆開禮物後，露出一臉尷尬的表情，接著直球問話「為什麼不買另外一款？」空氣凝結瞬間，男友又補槍一句「還是能轉賣去買另一款？」當下原PO秒翻白眼，甚至傻眼到說不出話來，「這真的是正常人類...收到女友精心準備的禮物後該有的反應嗎？」

原PO更大吐苦水抱怨，真心對男友付出，豈料對方老是不領情，原來她去年底買了兩張日本機票，趁過年連假出遊，順便慶祝男友升職，「那時機票爆貴，還鬼遮眼了刷了兩張星宇商務艙」，殊不知男友嫌棄反問「可是我比較想去東京～我想去秋葉原」、「機票還能退嗎？」

一番話氣得原PO臭罵「退你媽大頭鬼啊？」對此，原PO委屈哭喊，認真考慮要把模型轉賣，「這種時常口出狂言的男友該放生嗎？我不想再經歷第三次了...心臟負荷不了！」

討拍文曝光後，引來3千名網友熱議，「考慮換一個男朋友嗎？我單身」、「不懂感恩 ，那只好放生」、「他484想分手」、「收購私訊」、「羡慕有這樣的女友」、「分手吧他根本不在乎妳」、「放生啊，這種東西留著幹嘛？留著過年啊？」「不是被寵壞，就是男友太白目，不懂珍惜」。

留言串中，也釣出內行驚呼，「這隻要1萬6」、「內戰的鋼鐵人欸，這隻也不便宜捏...」「那是MK46吧，只能說妳男朋友真的很不珍惜」、「內戰版本的MK46豪華版，這不便宜呢」、「有心還被嫌棄...這種超貴的」；另還有網友分析，「這隻他可能自己偷偷買了」、「有這反應代表這隻他偷偷買了吧，所以才問妳為什麼沒買另一款」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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